JULHO DAS PRETAS
Pinacoteca do Beiru recebe mulheres para roda de conversa
Evento é realizado pelo Coletivo Mulheres do Calafate; este é o segundo encontro
Em alusão ao Julho das Pretas - uma ação política de enfrentamento ao racismo -, a Pinacoteca do Beiru, localizada a Rua Direta de Tancredo Neves, recebe nesse sábado, 26, o segundo encontro "Julho das Pretas: reparação e bem viver”.
O evento, que tem como público alvo mulheres dos bairros do Calafate e do Beiru, tem como principal objetivo o fortalecimento e o empoderamento feminino através da escuta, da troca e do acolhimento.
Durante a ação, marcada para às 15h, está prevista uma roda de conversa com foco em direitos humanos. A iniciativa é realizada pelo Mulheres do Calafate - coletivo que há mais de 30 anos atua na luta por direitos e empoderamento -, em parceria com a Pinacoteca do Beiru.
Serviço:
- O que: Julho das Pretas: reparação e bem viver
- Onde: Pinacoteca do Beiru - Rua Direta de Tancredo Neves
- Quando: Sábado, 26 de julho
- Horário: 15h
