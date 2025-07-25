Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > SALVADOR
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

JULHO DAS PRETAS

Pinacoteca do Beiru recebe mulheres para roda de conversa

Evento é realizado pelo Coletivo Mulheres do Calafate; este é o segundo encontro

Por Redação

25/07/2025 - 23:49 h
Evento é alusão ao Julho das Pretas
Evento é alusão ao Julho das Pretas -

Em alusão ao Julho das Pretas - uma ação política de enfrentamento ao racismo -, a Pinacoteca do Beiru, localizada a Rua Direta de Tancredo Neves, recebe nesse sábado, 26, o segundo encontro "Julho das Pretas: reparação e bem viver”.

O evento, que tem como público alvo mulheres dos bairros do Calafate e do Beiru, tem como principal objetivo o fortalecimento e o empoderamento feminino através da escuta, da troca e do acolhimento.

Leia Também:

Em Dia Mundial de Prevenção ao Afogamento, bombeiros realizam simulações
Festival celebra infâncias negras com contação de histórias em Salvador
Dia da Mulher Negra: data celebra resistência e representatividade

Durante a ação, marcada para às 15h, está prevista uma roda de conversa com foco em direitos humanos. A iniciativa é realizada pelo Mulheres do Calafate - coletivo que há mais de 30 anos atua na luta por direitos e empoderamento -, em parceria com a Pinacoteca do Beiru.

Encontro tem como público alvo mulheres do Calafate e do Bairu
Encontro tem como público alvo mulheres do Calafate e do Bairu | Foto: Divulgação Pinacoteca do Beiru

Serviço:

  • O que: Julho das Pretas: reparação e bem viver
  • Onde: Pinacoteca do Beiru - Rua Direta de Tancredo Neves
  • Quando: Sábado, 26 de julho
  • Horário: 15h

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

encontro coletivo mulheres do calafate Julho das Pretas pinacoteca do beiru

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Evento é alusão ao Julho das Pretas
Play

Festa, facção e pagode: o que acontece por trás dos paredões de Salvador

Evento é alusão ao Julho das Pretas
Play

Mortos em perseguição na ACM eram do grupo que arrombou lojas na Boca do Rio

Evento é alusão ao Julho das Pretas
Play

VÍDEO: Carro fica destruído após acidente com ônibus em Pirajá

Evento é alusão ao Julho das Pretas
Play

Paredões: facções usam festas para atrair jovens e exibir domínio do crime

x