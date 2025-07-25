Pinacoteca do Beiru recebe mulheres para roda de conversa

Evento é alusão ao Julho das Pretas - Foto: Divulgação Pinacoteca do Beiru

Em alusão ao Julho das Pretas - uma ação política de enfrentamento ao racismo -, a Pinacoteca do Beiru, localizada a Rua Direta de Tancredo Neves, recebe nesse sábado, 26, o segundo encontro "Julho das Pretas: reparação e bem viver”.

O evento, que tem como público alvo mulheres dos bairros do Calafate e do Beiru, tem como principal objetivo o fortalecimento e o empoderamento feminino através da escuta, da troca e do acolhimento.

Durante a ação, marcada para às 15h, está prevista uma roda de conversa com foco em direitos humanos. A iniciativa é realizada pelo Mulheres do Calafate - coletivo que há mais de 30 anos atua na luta por direitos e empoderamento -, em parceria com a Pinacoteca do Beiru.

