Empresária é executada a tiros próximo a empresa em Salvador

Policia Militar da Bahia atendeu a ocorrência - Foto: Divulgação | SSP

Uma empresária de 44 anos foi executada com quatro tiros nesta sexta-feira, 25, ao ir trabalhar no bairro Sete de Abril, em Salvador.

A vítima foi identificada como Fernanda Carine dos Santos, dona de um Salão de Beleza na Rua Nossa Senhora do Carmo, mesmo local onde foi assassinada com tiros nas costas e na parte de trás da cabeça. Ela era mãe de três filhos.

Feminicidio?

Testemunhas contaram que Fernanda terminou um relacionamento, mas o ex-namorado não aceitava a decisão. Não há, no entanto, a confirmação de que o ex-companheiro seja um dos suspeitos.

De acordo com pessoas que estavam no local, pelo menos dois homens estão envolvidos no crime. Um deles fez os disparos e o segundo, que estava de moto, o ajudou a fugir.

Segundo a polícia, não há informações sobre a motivação nem sobre a autoria do crime. A Delegacia de Homicídios investiga o caso.