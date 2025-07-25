Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > SALVADOR
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

CRIME

Empresária é executada a tiros próximo a empresa em Salvador

Mulher foi assassinada com tiros nas costas e na parte de trás da cabeça

Por Redação

25/07/2025 - 19:26 h
Policia Militar da Bahia atendeu a ocorrência
Policia Militar da Bahia atendeu a ocorrência -

Uma empresária de 44 anos foi executada com quatro tiros nesta sexta-feira, 25, ao ir trabalhar no bairro Sete de Abril, em Salvador.

A vítima foi identificada como Fernanda Carine dos Santos, dona de um Salão de Beleza na Rua Nossa Senhora do Carmo, mesmo local onde foi assassinada com tiros nas costas e na parte de trás da cabeça. Ela era mãe de três filhos.

Feminicidio?

Testemunhas contaram que Fernanda terminou um relacionamento, mas o ex-namorado não aceitava a decisão. Não há, no entanto, a confirmação de que o ex-companheiro seja um dos suspeitos.

Leia Também:

Operação em Salvador remove barricadas do crime em áreas dominadas pelo CV
Em Dia Mundial de Prevenção ao Afogamento, bombeiros realizam simulações
Festival celebra infâncias negras com contação de histórias em Salvador

De acordo com pessoas que estavam no local, pelo menos dois homens estão envolvidos no crime. Um deles fez os disparos e o segundo, que estava de moto, o ajudou a fugir.

Segundo a polícia, não há informações sobre a motivação nem sobre a autoria do crime. A Delegacia de Homicídios investiga o caso.

Vítima Fernanda Carine dos Santos
Vítima Fernanda Carine dos Santos | Foto: Reprodução redes sociais

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia

Participe também dos nossos canais no WhatsApp, Instagram, X (antigo Twitter), YouTube e nosso grupo no WhasApp.

Canal do Instagram X Grupo de Notícias Youtube Canal A Tarde Google News

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Bahia crime investigado Dhpp feminicídio HOMICÍDIO mulher vítima Polícia Civil Salvador segurança pública violência urbana

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Policia Militar da Bahia atendeu a ocorrência
Play

Adolescente é investigada por pornografia infantil em Salvador

Policia Militar da Bahia atendeu a ocorrência
Play

Ligação criminosa: operação desarticula rede de celulares roubados em Salvador

Policia Militar da Bahia atendeu a ocorrência
Play

Festa, facção e pagode: o que acontece por trás dos paredões de Salvador

Policia Militar da Bahia atendeu a ocorrência
Play

Mortos em perseguição na ACM eram do grupo que arrombou lojas na Boca do Rio

x