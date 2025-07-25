Operação em Salvador remove barricadas do crime em áreas dominadas pelo CV

Barricadas vinham sendo utilizadas pelas facções - Foto: Luan Julião | Ag. A TARDE

A Polícia Civil da Bahia, com apoio de diversos órgãos municipais e estaduais, deflagrou nesta sexta-feira, 25, uma megaoperação para reprimir o avanço territorial de facções criminosas em bairros estratégicos de Salvador. Batizada de Operação Barricada II, a ação teve como foco principal a remoção de barreiras montadas por grupos armados nas comunidades de Tancredo Neves, Narandiba e Engomadeira.

As barricadas vinham sendo utilizadas pelas facções para impedir o acesso de viaturas da polícia, veículos de emergência e até caminhões de coleta de lixo, comprometendo a circulação da população e reforçando o controle territorial do tráfico de drogas.

Operação Barricada II contou com o suporte técnico da Prefeitura de Salvador | Foto: Divulgação / Redes sociais

“Todo e qualquer obstáculo será retirado”

Coordenador da operação e delegado do Departamento de Polícia Metropolitana (Depom), Marcos Tebaldi destacou o caráter contínuo e estratégico da ação. Ele afirma que a remoção das barricadas é uma determinação do alto comando da Segurança Pública do estado.

“Essa operação está acontecendo na sua segunda fase, aqui no bairro de Tancredo Neves e adjacências. É uma preocupação do Governo do Estado, uma preocupação do nosso delegado-geral, Dr. André Viana, e do nosso diretor, Dr. Moisés Damasceno, que essas pseudofacções que tentam dominar os bairros periféricos de Salvador estão tentando colocar obstáculos, barricadas, para dificultar o acesso não só de viaturas, mas de carros de emergência, como de bombeiros, ambulâncias, até o caminhão do lixo, prejudicando, né, o andamento natural do bairro. A determinação é que todo e qualquer obstáculo que impeça o direito de ir e vir da comunidade vai ser retirado. Nós não vamos permitir, qualquer que seja, onde quer que seja — esses obstáculos, se forem colocados, serão retirados.”

Foco em áreas dominadas pelo Comando Vermelho

Entre os alvos da operação está a localidade conhecida como Buracão, uma rota crítica entre Tancredo Neves e Narandiba, considerada uma das bases mais consolidadas do Comando Vermelho (CV) em Salvador. A região também é marcada por intenso confronto entre facções rivais e sucessivos episódios de violência armada.

Novas fases da operação estão previstas | Foto: Divulgação / Redes sociais

Tancredo Neves é apontado como um dos quartéis-generais do CV na Bahia, ao lado dos bairros Nordeste de Amaralina e Engomadeira. A facção, segundo investigações, age sob a liderança de Anderson Souza de Jesus, o “Buel”, Rei de Copas no Baralho do Crime da Secretaria da Segurança Pública (SSP-BA).Buel está foragido e seria o “cabeça” do CV no estado. Ele estaria escondido no Complexo do Alemão, reduto da facção no Rio de Janeiro. O grupo comandado por ele é investigado por tráfico de armas e drogas, homicídios, roubos, corrupção de menores, estupros, uso de documentos falsos e lavagem de dinheiro.

Apoio técnico e ações integradas com outras operações

A Operação Barricada II contou com o suporte técnico da Prefeitura de Salvador, por meio de caminhões e máquinas para remoção das estruturas ilegais, além da Guarda Civil Municipal e do Departamento de Polícia Técnica (DPT). As ações são monitoradas em tempo real pelo Centro Integrado de Comando e Controle (CICC).

Paralelamente, também foram deflagradas as operações Ponto Cego e Dinamus, em Salvador e em Porto Seguro. Nessas ações, ordens judiciais foram cumpridas nos bairros da Federação, São Gonçalo e novamente em Tancredo Neves, além da localidade de Arraial D’Ajuda, no litoral sul do estado.

Essas operações têm como foco o enfrentamento às facções criminosas, com alvos ligados ao tráfico, homicídios e outras atividades ilícitas que alimentam a estrutura do crime organizado na Bahia.

Operações devem continuar nos próximos dias

As forças de segurança reforçam que novas fases da operação estão previstas, com ações preventivas e repressivas para restaurar a ordem pública, a mobilidade urbana e garantir a presença do Estado em áreas consideradas sensíveis.