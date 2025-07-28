Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

POLÍCIA

Homens passam a pé e executam jovem no meio da rua em Feira de Santana

Crime aconteceu na Rua Universitária no bairro Papagaio

Por Bernardo Rego

28/07/2025 - 8:33 h
Crime vai ser apurado pela Delegacia de Homicídios
Crime vai ser apurado pela Delegacia de Homicídios -

Mais um final de semana de violência registrado em Feira de Santana, a cerca de 100km de Salvador. Um jovem identificado como Wesley da Silva Santos, de 19 anos, foi morto a tiros na Rua Universitária, no bairro Papagaio, no sábado, 26.

Segundo a Polícia Civil, a Delegacia de Homicídios (DH/Feira de Santana) vai investigar o crime que teria sido cometido por dois homens que estavam a pé, efetuaram os disparos e fugiram.

Imagens das câmeras de videomonitoramento do local irão contribuir na identificação dos autores. Guias perícias e de necropsia foram expedidas para o Departamento de Polícia Técnica (DPT). As circunstâncias, motivação e autoria são investigadas pela unidade especializada.

Leia Também:

Idoso de 70 anos passa mal e morre após beber suco na Bahia
Turista mineiro é encontrado morto em praia de Maraú
Bahia: cárcere, estupros e gravidez de enteada colocam homem na prisão
Três postos são notificados por adulteração de combustíveis em Lauro de Freitas

Turista mineiro encontrado morto em Maraú

O turista mineiro, identificado como Leandro Cesar Ferreira, 33 anos, o qual estava hospedado na praia de Piracanga, município de Maraú, sul da Bahia, foi encontrado morto neste domingo, 27, na faixa de areia da praia de Aibim.

A vítima era de Patrocínio- MG, e estava desaparecido desde a manhã de sábado, 26. Ainda não há confirmação oficial sobre a causa da morte, mas a principal suspeita é de afogamento.

O Departamento de Polícia Técnica (DPT) vai realizar necropsias para esclarecer o fato e a causa da morte. O caso está sendo investigado pela 1ª Delegacia Territorial de Ilhéus.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

feira de santana HOMICÍDIO jovem morto a tiros

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Crime vai ser apurado pela Delegacia de Homicídios
Play

Festa, facção e pagode: o que acontece por trás dos paredões de Salvador

Crime vai ser apurado pela Delegacia de Homicídios
Play

Cantor gospel é baleado por policial dentro de ônibus; veja vídeo

Crime vai ser apurado pela Delegacia de Homicídios
Play

Mortos em perseguição na ACM eram do grupo que arrombou lojas na Boca do Rio

Crime vai ser apurado pela Delegacia de Homicídios
Play

Autor de triplo homicídio, Dez de Paus do Baralho do Crime é preso

x