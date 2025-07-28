Homens passam a pé e executam jovem no meio da rua em Feira de Santana

Crime vai ser apurado pela Delegacia de Homicídios - Foto: Divulgação | Pixabay

Mais um final de semana de violência registrado em Feira de Santana, a cerca de 100km de Salvador. Um jovem identificado como Wesley da Silva Santos, de 19 anos, foi morto a tiros na Rua Universitária, no bairro Papagaio, no sábado, 26.

Segundo a Polícia Civil, a Delegacia de Homicídios (DH/Feira de Santana) vai investigar o crime que teria sido cometido por dois homens que estavam a pé, efetuaram os disparos e fugiram.

Imagens das câmeras de videomonitoramento do local irão contribuir na identificação dos autores. Guias perícias e de necropsia foram expedidas para o Departamento de Polícia Técnica (DPT). As circunstâncias, motivação e autoria são investigadas pela unidade especializada.

Turista mineiro encontrado morto em Maraú

O turista mineiro, identificado como Leandro Cesar Ferreira, 33 anos, o qual estava hospedado na praia de Piracanga, município de Maraú, sul da Bahia, foi encontrado morto neste domingo, 27, na faixa de areia da praia de Aibim.

A vítima era de Patrocínio- MG, e estava desaparecido desde a manhã de sábado, 26. Ainda não há confirmação oficial sobre a causa da morte, mas a principal suspeita é de afogamento.

O Departamento de Polícia Técnica (DPT) vai realizar necropsias para esclarecer o fato e a causa da morte. O caso está sendo investigado pela 1ª Delegacia Territorial de Ilhéus.