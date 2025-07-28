POLÍCIA
Homens passam a pé e executam jovem no meio da rua em Feira de Santana
Crime aconteceu na Rua Universitária no bairro Papagaio
Por Bernardo Rego
Mais um final de semana de violência registrado em Feira de Santana, a cerca de 100km de Salvador. Um jovem identificado como Wesley da Silva Santos, de 19 anos, foi morto a tiros na Rua Universitária, no bairro Papagaio, no sábado, 26.
Segundo a Polícia Civil, a Delegacia de Homicídios (DH/Feira de Santana) vai investigar o crime que teria sido cometido por dois homens que estavam a pé, efetuaram os disparos e fugiram.
Imagens das câmeras de videomonitoramento do local irão contribuir na identificação dos autores. Guias perícias e de necropsia foram expedidas para o Departamento de Polícia Técnica (DPT). As circunstâncias, motivação e autoria são investigadas pela unidade especializada.
Turista mineiro encontrado morto em Maraú
O turista mineiro, identificado como Leandro Cesar Ferreira, 33 anos, o qual estava hospedado na praia de Piracanga, município de Maraú, sul da Bahia, foi encontrado morto neste domingo, 27, na faixa de areia da praia de Aibim.
A vítima era de Patrocínio- MG, e estava desaparecido desde a manhã de sábado, 26. Ainda não há confirmação oficial sobre a causa da morte, mas a principal suspeita é de afogamento.
O Departamento de Polícia Técnica (DPT) vai realizar necropsias para esclarecer o fato e a causa da morte. O caso está sendo investigado pela 1ª Delegacia Territorial de Ilhéus.
