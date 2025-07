Idoso de 70 anos passa mal e morre após beber suco na Bahia

Corpo do idoso foi encaminhado para o Departamento de Polícia Técnica - Foto: Reprodução/Redes Sociais

Um homem de 70 anos morreu na noite de sábado, 19, após tomar um suco de beterraba e passar mal, na cidade de Feira de Santana, na Bahia. João Silva dos Santos chegou a ser levado para o Hospital Geral Clériston Andrade (HGCA), mas não resistiu.

O corpo do idoso foi encaminhado ao Departamento de Polícia Técnica (DPT), onde passará por necropsia. O laudo deve ajudar a esclarecer se a bebida teve relação com o mal-estar que levou à morte.

A 1ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/Feira de Santana) abriu investigação. Segundo a Polícia Civil , as oitivas estão sendo realizadas e as guias periciais emitidas pelo DPT também vão contribuir na apuração do caso.