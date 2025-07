Casal morre ao confrontar policiais militares no Recôncavo baiano

Casal fazia parte de grupo que trocou tiros com policiais - Foto: Reprodução

Um homem e uma mulher morreram em confronto com policiais militares das Rondas Especiais do Recôncavo (Rondesp/ Recôncavo), do Pelotão de Emprego Tático Operacional (PETO) da 20ª Companhia Independente da PM (CIPM), na madrugada desse sábado, 19, no distrito de Bom Jesus dos Pobres, em Saubara, no Recôncavo baiano.

Ainda durante a ação, três pessoas foram detidas e apresentadas na Delegacia Territorial de Santo Amaro. Com os suspeitos, os PMs apreenderam quatro armas de fogo, sendo duas pistolas, um revólver e uma espingarda, além de munições, facas, entorpecentes, celulares, dinheiro, balanças de precisão e microcâmeras. Os nomes dos resistentes, nem dos presos foram informados.

De acordo com informações da Polícia Militar, o principal objetivo da operação é combater o crime organizado na região. Todo o material apreendido foi encaminhado à delegacia para os procedimentos legais.