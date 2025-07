Governo da Bahia escolhe empresa para mega reforma do HGE

Fachada do Hospital Geral do Estado - Foto: Leonardo Rattes | Ascom Sesab

O projeto para a reforma do Hospital Geral do Estado (HGE), considerado uma das referências em ortotrauma na Bahia, avançou a passos largos neste sábado, 19, para sair do papel.

Isso porque o governo da Bahia, por meio da Companhia de Desenvolvimento Urbano (Conder), anunciou a empresa vencedora da licitação que ficará responsável pela elaboração dos projetos e execução das obras de reforma do equipamento de saúde.

Trata-se da Sian Engenharia LTDA, que também toca as obras do Teatro Castro Alves (TCA). Para a intervenção na unidade de saúde, a gestão estadual vai desembolsar quase R$ 117 milhões, segundo consta no Diário Oficial do Estado (DOE).

A empresa foi contratada pelos critérios técnicos e preço, e obteve a melhor nota do certame: 9,90. Nos próximos dias, o empreendimento deve assinar contrato com o governo para dar andamento nas intervenções.

Como a reforma vai melhorar o atendimento para você

Inaugurado no dia 10 de abril de 1990, o HGE passará por uma modernização de cerca de 1 ano que incluirá a construção de uma nova emergência, de uma recepção geral, heliponto e outras implementações.

Construção de nova emergência

Emergência adulto - 36 novos leitos;

Emergência pediátrica - 12 novos leitos e

Ambulatório adulto e pediátrico.

Novas infraestruturas

Reforma da emergência atual;

Implantação Farmacia Satelite;

Criação da Uti Neurológica - com 9 leitos e 1 isolamento;

Reforma da fachada;

Modernização do ar condicionado do Centro Cirúrgico e

Ampliação da subestação.

Intervenções na área externa

Ampliação do Sistema Viário;

Estacionamento de ambulâncias;

Descanso para motoristas de ambulância;

Vagas de estacionamento para público e funcionários ;

Duas Guaritas para controle de pedestres e veículos;

Nova recepção geral;

Construção de heliponto.

Especialidades médicas

O hospital referência atende as seguintes especialidades médicas: Cirurgia de Coluna; Cirurgia Geral; Neurocirurgia; Cirurgia Oftalmológica; Pediatria; Clínica Médica; Queimados; Cirurgia Reparadora e Terapia Intensiva (UTI).

Em 2016 foi inaugurado o HGE 2, instalado em um espaço de 14 mil metros. A estrutura expandiu a assistência com alas novas, como o Centro de Queimados e uma sala para transplantes.