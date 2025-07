Saúde: conheça cidades baianas que ganharão novos hospitais até 2026

Fachada do Hospital e Maternidade regional Costa do Dendê - Foto: Divulgação | Conder

A área da saúde na Bahia vai ganhar um novo impulso a longo prazo. Até 2026, o estado receberá ao menos, oito novos hospitais, conforme informações do governador Jerônimo Rodrigues (PT) nesta quinta-feira, 17.

A expectativa, segundo o gestor, é que as entregas das novas unidades comecem a ser feitas a partir do fim deste ano.

"Até meados do ano que vem todas as regiões terão um hospital de alta complexidade”, afirmou Jerônimo, destacando a estratégia de regionalização dos serviços de saúde.

Entre os principais empreendimentos, o governador citou o hospital de Alagoinhas, com entrega prevista até dezembro, e o de Jacobina, que deve ser concluído entre o final do ano e o início de 2026.

Em Valença, a ordem de serviço para o hospital e Maternidade Costa do Dendê já foi autorizada. Enquanto em Itapetinga, além da construção hospitalar, há previsão de uma nova policlínica para atender a região do Vale do Sudoeste, incluindo municípios como Itororó.

O petista também mencionou o avanço das obras do Hospital Universitário Regional de Paulo Afonso, que conforme ele está “quase em ponto de bala”.

“Estamos fazendo um cerco muito bom”, avaliou o governador.

A expectativa do governo estadual é ampliar a oferta de serviços de saúde em alta complexidade, descentralizando o atendimento e desafogando os grandes centros.

Governo da Bahia avança na contratação direta de médicos

O Governo da Bahia irá investir na contratação médica em unidades sob gestão direta, através da Secretaria de Saúde do Estado (Sesab), visando fortalecer a gestão pública e garantir mais eficiência no uso dos recursos da saúde.

A medida prevê o encerramento escalonado do contrato com o Instituto Nacional de Tecnologia e Saúde (INTS), atualmente responsável por intermediar profissionais em cinco grandes unidades da rede estadual:

Hospital Geral do Estado (HGE);

Hospital Geral Roberto Santos (HGRS);

Instituto de Perinatologia da Bahia (Iperba);

Maternidade Albert Sabin (MAS);

Maternidade Tsylla Balbino (MTB).

A decisão visa ampliar a segurança jurídica, a transparência e o controle direto da atuação médica nas unidades do Estado e será implantada até dezembro de 2025.