Dia do Homem: confira dicas de urologista e onde encontrar atendimento

Os serviços de saúde têm sido cada vez mais requisitados pela população, principalmente aos atendimentos especializados. Nesta terça-feira, 15, é celebrado o Dia do Homem, e com a data, é importante ressaltar os cuidados que o público masculino deve ter com a saúde.

Na capital baiana foi inaugurado há cerca de um ano o Hospital do Homem, localizado em Monte Serrat, na Cidade Baixa, unidade de saúde que presta atendimento especializado ao público masculino.

O hospital conta com 20 leitos de UTI adulto, 50 leitos para cirurgia vascular, 50 leitos para urologia, 20 leitos para cirurgia geral e 10 leitos de Hospital Dia (para procedimentos em que o paciente é liberado no mesmo dia). Além dele, existe o Hospital Municipal, localizado no bairro Boca da Mata.

Com o objetivo de reforçar os cuidados com a saúde masculina, o Portal A TARDE também conversou com o urologista e coordenador da urologia do Hospital Municipal, Felipe Pinho, para entender onde o homem deve ter mais atenção e como ações preventivas podem favorecer para uma qualidade de vida.

Para o especialista, a data vai muito além de um momento simbólico, mas um alerta para cuidados com a saúde física, mental e emocional dos homens que ficou deixada de lado por um longo tempo.

Ele pontuou ainda que os homens foram condicionados a não procurar uma orientação médica, ignorar sintomas e deixar os cuidados com a saúde em segundo plano. Segundo ele, o cenário vem mudando. O número de consultas preventivas aumentou, a busca por qualidade de vida se intensificou e temas como alimentação, atividade física, saúde mental e autocuidado passaram a fazer parte da rotina masculina.

“Hoje, vemos cada vez mais homens rompendo barreiras culturais e buscando uma vida mais equilibrada. Eles estão mais atentos à saúde reprodutiva, à prevenção de doenças como o câncer de próstata e também à saúde emocional. Isso é fundamental para um envelhecimento saudável e com qualidade de vida”, pontuou Felipe.

Para ele, o avanço é fruto de múltiplos fatores: o trabalho constante dos profissionais de saúde, o apoio das famílias e, especialmente, o papel da mídia em ampliar o debate e quebrar tabus. Campanhas de conscientização, reportagens, influenciadores e até personagens de novelas e séries têm contribuído para tornar o cuidado com a saúde algo natural e necessário.

Urologista Felipe Pinho durante atendimento | Foto: Divulgação

Uso da Tadalafila

Outro ponto importante pontuado pelo urologista foi o uso indiscriminado do tadalafila, medicamento comumente utilizado para disfunção erétil (DE). Para Felipe Pinho, o uso sem um controle e acompanhamento é preocupante.

"O uso indiscriminado da tadalafila por jovens, muitas vezes como potencializador sexual ou suplemento recreativo em academias, é preocupante. Essa banalização ignora riscos cardiovasculares e cria dependência psicológica para o desempenho. Apesar disso, trata-se de uma medicação eficaz e segura quando indicada para disfunção erétil e hiperplasia prostática. Seu uso deve ser médico e orientado. Acredito que é urgente uma regulamentação mais rígida na dispensação desses medicamentos, hoje é possível fazer uso sem prescrição, o que deve ser revisto", alertou.

Como ser atendido no Hospital Municipal de Salvador (HMS)

O paciente pode procurar diretamente a unidade em casos de urgência e emergência, ou através de encaminhamento de outras unidades de saúde, como UPAs ou postos de saúde, ou ainda via regulação. O HMS também recebe pacientes para procedimentos eletivos com base na Lista Única do SUS.