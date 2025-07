Governo anuncia 4 medidas que vão mudar sua carreira na Saúde

Programa Agora Tem Especialistas, do governo federal - Foto: Marcelo Camargo | Agência Brasil

Uma ótima notícia para os profissionais da área de Saúde que estão em busca de uma experiência prática ou se aprofundar em alguma especialidade no setor.

Isso porque o governo federal anunciou quatro medidas para transformar o acesso a especialistas. O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, foi o porta-voz da novidade em suas redes sociais.

A medida é uma iniciativa do Ministério da Saúde e faz parte do programa “Agora tem Especialistas”, que funciona em parceria com estados e municípios.

Quais são os benefícios do Agora tem Especialistas?

3 mil novas vagas de residência médica, por meio de edital, com foco nas áreas cruciais da Saúde;

Edital com 500 vagas para especialistas irem ao SUS [Sistema Único de Saúde], com bolsas de até R$ 10 mil em 20 horas de trabalho;

Curso e bolsa para preceptores de residência;Investimento de até R$ 200 mil para comissões estaduais de residência.

Como participar

Para participar do programa "Agora Tem Especialistas", hospitais privados e filantrópicos devem manifestar interesse através do sistema InvestSUS do Ministério da Saúde.

As unidades de saúde devem seguir os seguintes passos:

1. Manifestar Interesse: Hospitais privados e filantrópicos devem acessar o sistema InvestSUS do Fundo Nacional de Saúde (FNS) e manifestar interesse no programa.

Hospitais privados e filantrópicos devem acessar o sistema InvestSUS do Fundo Nacional de Saúde (FNS) e manifestar interesse no programa. 2. Negociação Tributária: Instituições com dívidas negociam com a PGFN ou RFB, enquanto aquelas sem dívidas manifestam interesse em receber créditos.

Instituições com dívidas negociam com a PGFN ou RFB, enquanto aquelas sem dívidas manifestam interesse em receber créditos. 3. Análise e Aprovação: O Ministério da Saúde e os gestores locais avaliam a oferta de serviços dos hospitais.

O Ministério da Saúde e os gestores locais avaliam a oferta de serviços dos hospitais. 4. Início dos Atendimentos: Após a aprovação, os hospitais podem iniciar os atendimentos aos pacientes do SUS.

Após a aprovação, os hospitais podem iniciar os atendimentos aos pacientes do SUS. 5. Créditos Financeiros: Os créditos financeiros para abater as dívidas ou para futuros serviços poderão ser utilizados a partir de 1º de janeiro de 2026.

Na primeira, para a qual o Ministério da Saúde destinará R$ 2 bilhões anuais para que estados e municípios façam a contratação direta das entidades selecionadas, os responsáveis pelos estabelecimentos deverão informar os serviços especializados que estão aptos a oferecer, por região.

Veja vídeo: