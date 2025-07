Gratuito: Inscrições abertas para cursos profissionalizantes

Cuidados hospitalares fazem parte das competências desenvolvidas nos cursos - Foto: Divulgação | Monte Tabor

Até 8 de agosto estão abertas as incrições para sete cursos gratuitos oferecidos pelo Monte Tabor – Centro Ítalo-Brasileiro de Promoção Sanitária, em Salvador. O público-alvo são pessoas maiores de 18 anos, desempregadas ou beneficiárias de programas sociais do Governo Federal.

Os cursos oferecidos são Agente de Higienização; Atualização em Hemodiálise; Atualização em UTI Neonatal ; Atendente de Farmácia; Assistente Administrativo e Financeiro; Cuidador da Pessoa Idosa; Recepcionista com Informática.

O processo seletivo consta de três etapas, sendo as Inscrições e agendamento da avaliação de forma online; apresentação dos documentos originais para comprovação, no ato da avaliação e avaliação diagnóstica de Matemática e Língua Portuguesa com Redação, sendo esta de caráter classificatório, considerando o número de bolsas 100% gratuitas, ofertadas por curso.

As avaliações acontecem às segundas, quartas e sextas, mediante agendamento prévio e serão realizadas diretamente no Ludovica – Centro de Educação Profissional, localizado na Rua Pastor José Guilherme de Moraes, 209, Pau da Lima, ponto de referência, rua do Atacadão, na entrada do Colina Azul.

Para se inscrever, basta comparecer ao centro, de segunda a quinta, de 8h às 10h e de 13h às 15h; e na sexta-feira, de 8h às 10h e de 13h às 14h. É necessário levar documentos originais , carteira de identidade, CPF, comprovante de residência, histórico escolar do ensino fundamental ou médio para todos os cursos, carteira de trabalho ou comprovante de desemprego (FGTS ou INSS).

Outras informações através do WhatsApp (71) 99944-0542.