Escola de Dança abre 1.100 vagas para Cursos Livres no Pelourinho

Entre as modalidades ofertadas estão: Afrobeats, Street Jazz, Dança Charme - Foto: Lucas Malkut

Estão abertas as inscrições para os interessados em participar dos Cursos Livres 2025.2 da Escola de Dança promovidos pela Fundação Cultural do Estado da Bahia (Funceb), através do Centro de Formação em Artes (CFA), com 1.100 vagas distribuídas em 34 modalidades. as vagas são destinadas a pessoas com ou sem experiência a partir dos 15 anos.

As aulas acontecem entre 7 de julho e 13 de dezembro de 2025, com encontros presenciais em dias e horários diversos, de segunda a sábado, na própria sede da Escola de Dança e no Centro de Formação em Artes (CFA), no bairro do Pelourinho, em Salvador.

Com valores acessíveis – R$ 100 mensais ou R$ 40 por aula avulsa –, o pagamento é feito diretamente com o professor ou professora responsável pela turma. A proposta é garantir flexibilidade e democratização do acesso à dança como forma de expressão, saúde e formação.

Entre as modalidades ofertadas estão ritmos e técnicas que dialogam com diferentes corpos e vivências: Afrobeats, Street Jazz, Dança Charme, Pole Dance Circus, Vogue Femme e Dança Aérea em Tecido, só para citar algumas. A ideia é ampliar o alcance da dança contemporânea e urbana, misturando tradição, inovação e muita criatividade em uma programação diversa e inclusiva.

As turmas são realizadas nos seguintes horários:

Segundas e quartas / Terças e quintas: das 18h30 às 19h30 e das 19h40 às 20h40

Sextas-feiras: das 18h30 às 20h30

Sábados: das 10h às 12h e das 14h às 16h