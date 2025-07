Dia do Biscoito: confira receita de biscoito sequilho colorido especial

Biscoito de sequilho é típico da região Nordeste - Foto: Divulgação

O Dia do Biscoito é comemorado no Brasil no dia 20 de julho, que este ano cai em um domingo. Com diversas formas, texturas e sabores, a data celebra a importância do alimento na culinária brasileira.

O biscoito ou também chamado de bolacha, em alguns locais como em São Paulo, gera disputas linguísticas com o Rio de Janeiro, por exemplo, que reivindica o nome biscoito. Doce, ou salgado, o alimento está presente em muitos lares brasileiros e frequentemente serve como acompanhamento com um café da manhã ou da tarde.

Com uma ampla variedade, no Nordeste, um dos biscoitos que se destaca é o sequilho, com sua textura macia, que derrete na boca, além de ter sabor leve e amanteigado. O Portal A TARDE explica a origem do alimento e deixa uma receita rápida, fácil e deliciosa de biscoito sequilho colorido com raspas de limão, para você preparar em casa.

Origem da palavra biscoito

Enquanto o biscoito tem origem no termo francês, biscuit, o termo bolacha surgiu como uma forma de traduzir a palavra cookie, do inglês, e indicar o sentido de "pequeno bolo". Assim, as diferentes formas de se falar representam uma multimistura de termos e expressões que refletem as variações e os regionalismos do famoso item culinário do país.

Termo bolacha surgiu como forma de traduzir a palavra cookie do inglês | Foto: Olga Leiria / Ag. A TARDE

Historicamente, os biscoitos tem uma longa trajetória no Brasil, e remonta a época colonial, quando eram preparados em padarias, conventos e casas particulares.

Com o passar do tempo, diferentes regiões desenvolveram as próprias receitas e especialidades de biscoitos. Por isso, o resultado é de uma grande variedade de sabores, texturas e formatos.

Versatilidade

Com uma receita básica e fácil, diferentes culturas foram aperfeiçoando as técnicas ao longo dos séculos. Os biscoitos se tornaram populares por serem duráveis, fáceis de transportar e servir como uma fonte de alimento energético.

Com o surgimento também de novos sabores, os biscoitos ganharam ainda mais popularidade ao redor do mundo. Então, passaram a se destacar por servirem como um lanche versátil, prático e pela variedade presente em diferentes culturas e adaptado aos gostos locais.

Biscoito sequilho colorido com raspas de limão

Receita pode ser preparada em 50 minutos | Foto: Divulgação

Rendimento: 40 unidades

Tempo de preparo: 50 minutos

Nível de dificuldade:

(X) Fácil

( ) Médio

( ) Difícil

Tipo de receita:

(X) Doce

( ) Salgada

Ingredientes

¾ xícara (chá) de Deline cremosa (120g)

1/3 xícara (chá) de açúcar (60g)

2 xícaras (chá) de amido de milho (300g)

1 gema (20g)

Raspas de 1 limão (15g)

Corante alimentício a gosto

Modo de Preparo