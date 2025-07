Banco do Nordeste apoia projeto de saneamento básico em Salvador

O Banco do Nordeste (BNB) contratou R$ 117,7 milhões para financiamento de projeto de saneamento básico em Salvador, em parceria com a Battre (Bahia Transferência e Tratamento de Resíduos), empresa do grupo Solví. Os recursos serão aplicados na ampliação e manutenção das operações do aterro sanitário Metropolitano Centro, que atende a capital baiana e região metropolitana.

A operação foi viabilizada por meio de um mix de fontes entre os recursos do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE) e do Financiamento de Máquinas e Equipamentos (Finame), linha do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), operacionalizada pelo Banco do Nordeste.

| Foto: Divulgação

A iniciativa contribui diretamente para o cumprimento de metas nacionais de universalização do saneamento e reforça o compromisso das instituições envolvidas com a agenda ambiental, o uso racional de recursos e o futuro das cidades. De acordo com o superintendente estadual do Banco do Nordeste na Bahia, Pedro Lima Neto, a contratação reafirma o papel da instituição no fomento a projetos estruturantes para o desenvolvimento regional.

“O apoio ao setor de saneamento básico é estratégico para garantir mais saúde, qualidade de vida e sustentabilidade urbana. Esta é uma agenda prioritária para o Banco do Nordeste, especialmente em grandes centros como Salvador”, afirma.

Referência em soluções integradas de resíduos

Com mais de 50 anos de atuação e presença no Brasil, Peru e Argentina, o grupo Solví é referência em soluções integradas de resíduos, economia circular e valorização energética. Em Salvador, a Battre firmou em 2025 contrato com a Prefeitura de Salvador que prorrogou a gestão do aterro por mais 20 anos, diante da necessidade de expansão planejada.

| Foto: Divulgação

O diretor regional do grupo Solví na Bahia, Ângelo Castro, reforçou a importância da parceria com o BNB. “Essa operação representa um marco importante para o fortalecimento da nossa infraestrutura e a continuidade de um serviço essencial prestado à cidade de Salvador e à região metropolitana desde 1999. A parceria com o Banco do Nordeste reforça nosso compromisso com a responsabilidade ambiental, a inovação e as práticas ESG que fazem parte do nosso DNA”, destacou o diretor.