Parque Aeroespacial deve gerar empregos e oportunidades na Bahia

Evento inaugurou laboratório de curso técnico de Manutenção em Aeronaves - Foto: Ascom/Helisul

A formalização de parcerias com empresas e instituições que passarão a integrar o Parque Industrial e Tecnológico Aeroespacial da Bahia ocorreu nesta sexta-feira, 18. O evento também marcou o início das atividades do campus SENAI CIMATEC Aeroespacial, com a inauguração do laboratório do curso técnico de Manutenção em Aeronaves e a realização da primeira aula prática. Além disso, foi assinada a parceria para o desenvolvimento da primeira aeronave agrícola autônoma híbrida do país.

Segundo Carlos Henrique Passos, presidente da FIEB, em entrevista ao portal A TARDE, o Parque representa a chegada de um novo segmento industrial à Bahia, caracterizado por alta demanda em tecnologia, conhecimento e inovação. "Isso traz não só um valor agregado maior, como também aumenta a atratividade do mercado de trabalho. Acreditamos que esse movimento contribuirá para a descentralização da indústria aeronáutica no Brasil", afirmou.

Unidade fará qualificação e manutenção de aviões | Foto: Ascom/Helisul

O secretário estadual do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (Setre), Augusto Vasconcelos, destacou que o empreendimento representa uma forte geração de empregos na Bahia.

“Aqui, faremos qualificação e manutenção de aviões, helicópteros, drones e nanosatélites, o que representa uma importante geração de empregos. A expectativa é que essas seis empresas que firmaram compromisso hoje gerem, em um prazo de três a quatro anos, cerca de 250 empregos diretos. Existe, ainda, uma grande perspectiva de expansão, pois Salvador e a Bahia podem se tornar um hub estratégico para voos nacionais e internacionais, o que será uma vantagem competitiva para o estado.”

Primeira aeronave agrícola autônoma híbrida do país

A Helisul, em parceria com o SENAI CIMATEC, firmou um acordo para o desenvolvimento da primeira aeronave agrícola autônoma híbrida do país.

Com investimento estimado em R$ 50 milhões, o projeto prevê a adaptação da aeronave R44 Robinson com motores a explosão movidos a etanol e motores elétricos, substituindo o tradicional combustível AVGAS.

A iniciativa integra o programa internacional de combustíveis sustentáveis para aviação (SAF), com o objetivo de fortalecer a aviação agrícola por meio de soluções tecnológicas sustentáveis, limpas e eficientes.

Profissionais destacaram a consolidação do Nordeste na área do mercado aeroespacial | Foto: Victoria Isabel/Ag. A Tarde

De acordo com André Oliveira, superintendente de Novos Negócios do SENAI CIMATEC, a proposta é desenvolver uma aeronave autônoma de grande porte, capaz de realizar pulverização agrícola. “Esse é o grande desafio que buscamos implementar nos próximos três anos”, afirmou.

Já Marcelo Madruga, gerente de Novos Negócios da Helisul, destacou a importância da iniciativa: “Estamos presentes em todo o Brasil, mas faltava consolidar no Nordeste uma área de excelência capaz de nos ajudar a pensar o futuro da aviação, inclusive com a Embraer Sul como provedora de tecnologia. Nesse sentido, nada melhor do que contar com o sistema técnico da Bahia.”

Tensão econômica

Durante o evento, o líder do governo no Senado, Jaques Wagner (PT-BA), comentou sua confirmação como integrante da comitiva especial que seguirá para os Estados Unidos no final deste mês. O grupo buscará negociar com o Congresso norte-americano sobre as tarifas impostas a produtos brasileiros pelo então presidente Donald Trump.

“Não tenho dúvidas de que vamos superar a tensão atual. Essa forma de fazer política não constrói, ela destrói. Felizmente, temos cabeças pensantes tanto no setor empresarial quanto no governo, e vamos devolver a tranquilidade à economia brasileira. Precisamos de planejamento, não de sobressaltos”, afirmou Wagner.

A delegação foi criada a partir da formação de uma comissão externa no Senado, com atuação inicial prevista para 60 dias. A missão terá perfil institucional e suprapartidário, com o objetivo de defender os interesses comerciais do Brasil diante da crise diplomática provocada pelas medidas anunciadas por Trump.