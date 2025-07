Bahia surpreende: mais de 140 mil veículos foram financiados em 2025

Financiamento de veículos na Bahia tem alta de 8,1% no primeiro semestre - Foto: Senivpetro/Freepik/Divulgação

O estado da Bahia financiou 142,2 mil veículos, entre novos e usados, no primeiro semestre de 2025, segundo dados divulgados pela B3. O número representa um crescimento de 8,1% em relação ao mesmo período do ano passado, em um cenário nacional de retração no setor.

O destaque do período na Bahia foi o segmento de motocicletas, que apresentou aumento de 16,2% no volume de financiamentos. Já os veículos pesados tiveram alta de 2,9%, enquanto os automóveis leves cresceram 2,8%.

Brasil vai na contramão da Bahia

Em todo o Brasil, o total de veículos financiados no semestre foi de 3,4 milhões de unidades — uma leve queda de 0,7% em comparação a 2024. O recuo corresponde a 24 mil unidades a menos, puxado principalmente pela queda de 2,6% nos financiamentos de carros leves e de 4,6% nos veículos pesados. O único segmento com desempenho positivo no cenário nacional foi o de motos, com crescimento de 4,4%.

“Os resultados mostram que, diante de um cenário macroeconômico mais adverso, o mercado de financiamento de veículos continua enfrentando dificuldades para retomar o ritmo de crescimento e alcançar os níveis observados no ano anterior”, afirmou Daniel Takatohi, superintendente de Produtos de Financiamento da B3.

Segmento de motos teve queda

Em junho de 2025, houve uma redução de 7% no total de financiamentos em relação a maio. O segmento de motos registrou a maior retração mensal, com queda de 6,1%, seguido por automóveis leves (-4,7%). Os veículos pesados, por outro lado, apresentaram alta de 5,8%.

A B3 é responsável pela operação do Sistema Nacional de Gravames (SNG), a maior base privada do país, que registra restrições financeiras sobre veículos dados como garantia em operações de crédito em todo o Brasil.