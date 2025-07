Chocolat Festival: Minifábrica da rede estadual de ensino é atração

Estudantes expoem chocolates produzidos na minifábrica instalada no colégio de tempo integral - Foto: Daniel Thame | GOVBA

Estudantes do Centro Estadual de Educação Profissional do Chocolate Nelson Schaun (CEEP), em Ilhéus, são responsáveis por uma das principais atrações do Chocolat Festival Bahia, que acontece até este domingo, 20, no Centro de Convenções do município do Sul baiano.

Com uma minifábrica de chocolate, a escola representa a Secretaria de Educação do estado e permite aos visitantes conhecerem todo o processo de produção do chocolate 'tree to bar', ou seja, da planta à barra, em meio ao cenário de um ambiente rural: com a roça de cacau, barcaça, frutos e mudas de cacau cabruca.

Quem visita o espaço, conhece além da fabricação no forno; os processos de 'melanger' e temperadeira, e ainda visita a exposição dos chocolates, produzidos pelos estudantes, em várias versões e sabores, de 45% a 70% de cacau.

A professora Alexandra Bueno, coordenadora do curso de Agroindústria do CEEP Nelson Schaun, afirma que os visitantes podem conhecer todo o processo desse fantástico mundo do chocolate, o chamado sistema cabruca, desde a plantação à fabricação, até o produto final.

"Para os estudantes, é um estímulo para abraçar a profissão, produzindo um chocolate de origem que, além do sabor único, traz a magia e a história dessa região celebrizada por Jorge Amado”, destaca a educadora.

Troca de experiências

O estande da minifábrica tem a participação de cerca de 30 estudantes, orientados pelos professores do CEEP. 'Participar do Chocolat Festival é uma experiência maravilhosa, porque a gente tem a oportunidade de trocar experiências, conviver com profissionais do setor, conciliando a parte teórica com a prática', afirma a estudante Fernanda Vitória.

É a primeira vez que o estudante Artur Douglas participa do evento. 'Está sendo incrível mergulhar nesse universo do cacau e do chocolate. Quero concluir o Ensino Médio, entrar na universidade e me tornar um grande profissional', contou Artur.

Além da minifabrica, a Secretaria da Educação também instalou o estande “Espaço das Escolas Fábricas do Chocolate”, com as presenças dos CEEPs de Ilhéus, Arataca, Gandu e Ipiaú, onde funcionam as escolas do chocolate. No espaço, são apresentados também outros derivados de cacau produzidos pelos estudantes, reforçando o processo de ensino-aprendizagem.