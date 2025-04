Chocolate na feijoada e na salada? Aprenda receitas salgadas com o doce da Páscoa

O doce vem sendo utilizado em diversos pratos salgados - Foto: Ilustrativa | Freepik

Engana-se quem pensa que o chocolate é consumido apenas durante a sobremesa ou na Páscoa. Iguaria mais famosa do mundo, o doce vem sendo utilizado também em diversos pratos salgados em restaurantes espalhados por Salvador.

No século XIX, o chocolate era consumido em cerimônias como uma bebida energética, chamada xocoatl. De acordo com pesquisadores, os imperadores astecas preparavam o doce com água, o engrossando com farinha de milho e temperando com castanhas e pimenta.

Em conversa com a reportagem do Portal A TARDE, o chef João Victor Gomez contou que o uso do chocolate em receitas salgadas tem sido cada vez mais comum. “Em algumas regiões do Brasil, existem algumas receitas que levam chocolate em pratos salgados, mas especificamente na América Latina, o México e o Peru usam mais chocolate em preparações salgadas”, disse.

“No México, existe um prato chamado mole poblano, que é um molho tradicional mexicano que combina chocolate com pimenta e algumas especiarias, e normalmente se serve com frango e carne de porco. Em algumas carnes grelhadas é utilizado chocolate em pó ou chocolate amargo para temperar”, completou.

Professor de gastronomia do Senac Bahia, João Victor ainda contou que já usou a iguaria em alguns de seus pratos. “Aqui no Senac, eu já fiz alguns pratos com chocolate em pratos salgados. Por exemplo, eu já usei um molho de carne com chocolate e pimenta para um filé mignon grelhado. Já fiz também uma massa, uma massa de macarrão feita de chocolate de cacau em pó e a massa fica escura”, explicou.

Molho de chocolate e pimenta é uma pedida para incrementar o filé mignon grelhado | Foto: Acervo pessoal

Chocolate na feijoada e na sopa

Além do uso em molhos e massa, o chocolate também pode ser utilizado em um dos pratos mais tradicionais do país: a feijoada. O chef revelou que um amigo de São Paulo costuma usar tabletes de chocolate amargo para compor o caldo da feijoada, que é composta por feijão preto e carnes.

“Não é convencional, mas fica bacana, com um caldo bem cremoso e escuro. Traz um sabor amendoado, é bem diferente de uma feijoada tradicional carioca, então, feijão preto com carnes e chocolate”, contou.

O chocolate ainda pode ser usado em diversos tipos de sopas. “É possível também adicionar pequenas quantidades de chocolate amargo em uma sopa de feijão, de carne e de legumes tostados. Aí pode usar o chocolate para trazer um tom de amargo e um pouquinho de doçura. Ele cria uma harmonia de sabor, um equilíbrio entre o salgado, azedo, doce e o amargo”, listou o chef.

“Quando a gente fala de sabores, falamos de alguns sabores coringas como o doce, salgado, ácido, picante e amargo. Então o chocolate entra nessa categoria de sabores amargos e também de doce, dependendo da porcentagem de cacau que tem no chocolate para ter essa harmonia de sabor. Se ele vai ser mais amargo, mais doce e aí depende da receita para utilizar”, reforçou.

Aceitação

Apesar de ser o doce mais consumido do país, com um crescimento de 85,5% em 2020 para 92,9% em 2024, segundo dados do Kantar WorldPanel, o chocolate ainda é aceito majoritariamente em sobremesas e ovos de Páscoa.

Um estudo do Google com mais de mil brasileiros revela que, mesmo diante dos desafios como a alta de preços e a crise do cacau, neste ano, os consumidores mantêm um forte interesse em investir em chocolates: 46% dos brasileiros revelaram que pretendem gastar mais de R$ 100 com esses produtos na Páscoa.



Em uma pesquisa realizada pelo Mind Miners, 43% dos entrevistados revelaram que preferem alimentos doces em vez de salgados. O estudo ainda apontou que o chocolate ao leite é a opção de 58% das pessoas, seguido do meio amargo, com 42%, e o branco, com 32%.

Entretanto, João Victor conta que alguns de seus clientes têm sido mais flexíveis ao uso da iguaria em outras receitas. “A cozinha é um ambiente de alquimia, né, um laboratório, então todas as receitas, todos os pratos, eles precisam ser testados, ser ajustado o equilíbrio de sabor para ele ser agradável aos clientes”, disse ele.

“Alguns pratos que eu já fiz com chocolate muitos clientes gostaram bastante. Me deram feedback de que não perceberam tanto o sabor do chocolate mas conseguiam sentir algumas notas de amargor, de doçura e aroma do chocolate. Então a questão tudo é equilíbrio né para poder ter um prato que seja agradável e que todo mundo goste”, declarou.

Farofa de chocolate complementa o prato salgado | Foto: Acervo pessoal

Receita com chocolate para a Páscoa

A fim de fazer mais pessoas experimentarem o chocolate em um prato salgado, o chef preparou uma receita especial para os leitores do Portal A TARDE testarem em casa, especialmente na Páscoa. O prato leva o molho mexicano, chamado mole poblano, com pimentas, frutas secas, castanhas e chocolate amargo. Confira:

Salada Caesar com Molho de Mole Poblano

Ingredientes da salada:

• 1 pé de alface romana, lavada e rasgada em pedaços grandes

• 1 xícara de croutons (de preferência caseiros, temperados)

• ½ xícara de queijo parmesão ralado grosso

• 1 peito de frango grelhado (opcional, fatiado)

• Pimenta-do-reino a gosto

Ingredientes do molho:

• 2 colheres de sopa de molho mole poblano com chocolate pronto ou caseiro (receita abaixo)

• 1 dente de alho pequeno

• 2 colheres de sopa de maionese ou iogurte natural

• 1 colher de sopa de suco de limão

• 2 colheres de sopa de azeite de oliva

• 1 colher de chá de mostarda Dijon

• 1 colher de chá de molho inglês

• 2 anchovas (opcional, mas dá o sabor clássico da Caesar)

• Sal e pimenta a gosto

Modo de preparo:

1. Molho:

• Em um processador ou liquidificador, bata o alho, anchovas, o molho poblano, mostarda, molho inglês e suco de limão até ficar homogêneo.

• Adicione a maionese (ou iogurte) e o azeite aos poucos, batendo até emulsionar.

• Ajuste o sal e pimenta. Reserve na geladeira por pelo menos 15 minutos para apurar o sabor.

2. Montagem da salada:

• Em uma tigela grande, misture a alface com o molho, envolvendo bem todas as folhas.

• Adicione o frango grelhado (se usar), os croutons e o parmesão.

• Finalize com pimenta-do-reino moída na hora e um fio de azeite, se desejar.

Passo a passo do Molho Poblano caseiro com chocolate:

Ingredientes:

• 5 xícaras de caldo de frango

• ¼ de xícara: amendoim sem sal, amêndoa sem sal e passas

• ¼ de xícara de manteiga vegetal

• 8 grãos de pimenta preta

• 1 canela em pau

• 1 colher de chá de: cominho em grão, erva-doce em grão e pimenta vermelha

• 2 colheres de chá de sementes de sésamo

• 9 chilis secos

• 4 dentes de alho

• 1 cebola média

• 3 tomates

• 80 gramas de chocolate mexicano (é possível comprar pronto. Caso não tenha, pode usar um do tipo 100% cacau ao seu gosto)

• 4 colheres de chá de sal

Modo de preparo:

• Reserve 5 xícaras de caldo de galinha para começar a preparar o molho mole. Em uma frigideira no fogo, adicione a manteiga vegetal, espere derreter e depois adicione os amendoins, as amêndoas e as passas.

• Salteie por um minuto e desligue o fogo. Em um liquidificador ou processador de alimentos, coloque os frutos secos que acabou de saltear, junto com 1 xícara de caldo de frango. Reserve esta mistura.

• Agora, coloque uma frigideira limpa no fogo com a canela em pau, o cominho em grão, a erva doce, a pimenta vermelha e as sementes de sésamo. Deixe tostar até que estas soltem seu aroma, por uns 5 minutos aproximadamente. Coloque-as no liquidificador para processá-las até que se tornem um pó fino e reserve.

• Pré-aqueça o forno a 170 ºC. Lave os chilis e coloque-os na bandeja do forno sem adicionar óleo e coloque no forno por 10 minutos. Uma vez prontos coloque-os em uma tigela e adicione duas xícaras de água quente para ficarem macios e realçarem seu sabor, deixe-os por 30 minutos.

• Faça um corte transversal sobre o chili e elimine as sementes, volte a colocá-los na tigela com água. Quando tiver feito isto com todos os chilis, coloque-os no liquidificador junto com água e triture-os até formar uma massa. Ela também deverá ser reservada para depois unir todos os ingredientes.

• Para continuar com a preparação do molho mole coloque as verduras para assar. Como o forno já está quente só precisa lavar e cortar o tomate em pedaços grandes, faça o mesmo com a cebola. Descasque o alho e coloque na bandeja junto com as outras verduras. Asse por 15 minutos ou até que estejam macias.

• Leve-as ao liquidificador e processe junto com outra xícara de caldo de frango, coloque a mistura resultante em uma panela grande em fogo médio-baixo e adicione as últimas três xícaras de caldo.

• Coloque o resto das misturas que tinha reservado na mesma panela, ou seja, os frutos secos, o chili e a especiarias e continue cozinhando. Por último, adicione o sal e o chocolate mexicano. O molho mole deverá cozinhar em fogo lento por 2 horas mexendo com frequência e retificando o sal.