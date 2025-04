Vinagre para cozinhar arroz? Ingrediente é considerado indispensável

Vinagre é utilizado no cozimento do arroz - Foto: Reprodução | Agência Brasil

Você pode nem imaginar, mas talvez a solução para que seu arroz não fique empapado ou grudado pode estar próximo de você. O vinagre é considerado um importante ingrediente para deixar o alimento do jeito que deseja.

Uma pequena quantidade de vinagre colocada na água do cozimento (uma colher do vinagre para cada xícara de arroz cru) da sua receita pode mudar a textura do alimento, deixando-o mais solto. Ele também não vai alterar o gosto final do prato.

O item da cozinha pode ajudar pelo fato de que ele consegue reduzir a quantidade de amido liberada durante o cozimento, evitando que os grãos fiquem grudados e empapados.

O vinagre também tem outros benefícios. Ele possui propriedades antibacterianas naturais, o que pode ajudar a conservar o arroz cozido. Isso evitará que o alimento estrague facilmente.

O item ainda pode ter efeitos positivos na digestão e no controle dos níveis de açúcar no sangue.