De R$ 25 a R$ 170: saiba onde comer macarrão em Salvador

Dia mundial do macarrão é celebrado neste 25 de outubro - Foto: Isis Cedraz | Ag. A TARDE

Neste dia 25 é celebrado o dia mundial do macarrão. Com uma história milenar e clássico italiano, é um dos pratos mais famosos do mundo inteiro pela sua versatilidade e praticidade. Para celebrar a data, o A TARDE separou uma lista variada de restaurantes de diferentes faixas de preço e estilos para você se deliciar com a massa italiana aqui em Salvador.

Confira os restaurantes:

Di Lucca

Pesto di Gamberi | Foto: Priscila Melo | Ag. A TARDE

Serviço: A casa trabalha com massa artesanal e fresca e oferece clássicos italianos. Também entram no cardápio pizzas e risotos.

Gastronomia: Italiana

Localização: Pituba, Rua Minas Gerais, 339

Horário de funcionamento: Segunda das 11h30 às 16h; terças, quartas e domingos das 11h30 às 22h e quintas, sextas e sábados das 11h30 às 23h

Média de preço: R$ 38,50 a R$ 89,90

Delivery via ifood

Contato: Telefone (71) 3561-4980 / Instagram @diluccasalvador

Spoleto

Spoleto, uma das redes de culinária mais populares do país | Foto: Divulgação

Serviço: Especializado no modelo ‘monte você mesmo’, a famosa franquia também oferece pratos de macarrão prontos, risotos e lasanhas.

Gastronomia: Italiana

Localização: Shopping Paralela, Shopping da Bahia e Salvador Shopping

Horário de funcionamento: Segunda à Domingo das 11h às 22h

Média de preço: R$ 32,90 a R$ 66,90

Delivery via ifood

Contato: Telefone (71) 3016-3352/ Instagram @spoletossa

Lilás Cozinha

Opção ‘monte sua massa’ do delivery são o forte da casa | Foto: Isis Cedraz | Ag. A TARDE

Serviço: O restaurante trabalha com opções de ‘monte sua massa’ tanto no delivery quanto atendimento presencial, além de famosos pratos da casa como filé à parmegiana acompanhado de macarrão ao alho e óleo. Os molhos são especialidade da casa.

Gastronomia: Brasileira e italiana

Localização: Pituba, Alameda Benevento, 509

Horário de funcionamento: Segunda a domingo das 11h30 às 22h30

Média de preço: R$ 37,90 a 84,90

Delivery via ifood, site e whatsapp

Contato: Telefone: (71) 3270-3872 / Instagram: @lilascozinha

La Bottega Bar

Spaghetti ala Carbonara e Spaghetti al Pesto e Gamberi | Foto: Isis Cedraz | Ag. A TARDE

Serviço: Apesar do foco do estabelecimento ser o serviço de vinhos, a casa não abre mão de servir um almoço focado em clássicos italianos. O spaghetti é feito no próprio local e os ingredientes são tradicionais da culinária italiana.

Gastronomia: Italiana

Localização: Villa San Luigi, Pituba

Horário de funcionamento: Terças e quartas das 12h às 23h, quintas das 12h à 00h, sextas e sábados das 12h às 01h e domingo das 12h às 17h

Média de preço: R$ 49 a R$ 92

Delivery via whatsapp

Contato: Telefone: (71) 99911-0611 / Instagram: @labottegabar

Di Liana

Massa fresca acompanhada de proteína bovina | Foto: Giulia Gazar | Ag. A TARDE

Serviço: O restaurante oferece diversas opções de massas frescas durante toda a semana. Os pratos podem ser acompanhados ou não por proteína. A casa é inteiramente inspirada na cultura italiana.

Gastronomia: Italiana

Localização: Ondina, Rua Macapá, 314

Horário de funcionamento: Segunda a domingo das 12h às 23h

Média de preço: R$ 89,15 a R$ 208,90

Delivery via ifood

Contato: Telefone: 71 3331-1266 / Instagram: @restaurantediliana

Gero

Linguine alla Vôngole | Foto: Caio Pamponét | Ag. A TARDE

Serviço: Em um ambiente extremamente sofisticado no coração da capital baiana, o restaurante atrai público que preza por ingredientes mais nobres, principalmente frutos do mar. Além de massas frescas, a casa clássica italiana também serve risotos e pratos principais com carnes e peixes.

Gastronomia: Clássica Italiana

Localização: Praça Castro Alves, 5 - Centro Histórico, Salvador - BA, 40020-160

Horário de funcionamento: Segunda à Domingo das 12h30 às 23h

Média de preço: R$ 80 a R$ 170

Sem delivery

Contato: Telefone (71) 2201-6383

Pasta Way

Fusilli à bolonhesa do Pasta Way | Foto: Caio Pamponét | Ag. A TARDE

Serviço: Especializado no serviço delivery, o restaurante é uma opção ideal para quem busca praticidade e preços em conta. São diversos tipos de macarrão que acompanham proteínas ou não. Além das opções de almoço, a casa oferece sobremesa de ‘nhoque’ doce.

Gastronomia: Brasileira e italiana

Localização: Pituba, Rua das Rosas 598 (apenas retirada)

Horário de funcionamento: Segunda a domingo das 10h às 16h30 e de 17h30 às 21h45

Média de preço: R$ 19,90 a R$ 199,90

Delivery via site oficial

Contato: Telefone: (71) 99741-8669 / Instagram: @pastaway.oficial

Salvador Dali

Spaghetti ao molho pesto com camarão Salvador Dali | Foto: Larissa Falcão | Ag. A TARDE

Serviço: O restaurante tem foco na cozinha contemporânea e oferece diferentes tipos de macarrão que geralmente são acompanhados de frutos do mar. A casa, que fica localizada em frente ao mar, também serve pratos como risotos e moquecas.

Gastronomia: Contemporânea

Localização: Rio Vermelho, Rua Borges dos Reis, 11

Horário de funcionamento: Segunda das 12h às 16h; Terça, Quarta e Quinta das 12h às 16h e 18:30h às 23h; Sexta e Sábado das 12h às 00h e Domingo das 12h às 19h

Média de preço: R$ 90 a R$ 285

Delivery via ifood

Contato: Telefone: (71) 3335-4593 / Instagram: @restaurantesalvadordali

Cantina Cosa Nostra

Spaghetti ao sugo da Cantina Cosa Nostra | Foto: isis.cedraz

Gastronomia: Italiana

Localização: Pituba, Rua Bahia, 144

Horário de funcionamento: 12:00 às 15h / 18 às 22:00 (exceto terça-feira)

Média de preço: R$ 39 a R$ 82,50

Delivery via site e whatsapp

Contato: Telefone: (71) 3240-3977 / Instagram: @cantinacosanostra

Muy Massa

Fettuccine com combinação entre proteínas do mar e proteínas da terra | Foto: Divulgação

Gastronomia: Italiana

Localização: Pituba, R. Alm. Carlos Paraguassú de Sá, 36

Horário de funcionamento: Segunda à Quinta das 11h às 22h, Sexta e sábado das 11h às 22h30 e Domingo de 11h às 17h

Média de preço: R$ 49,90 a R$ 294

Delivery via site oficial, ifood ou whatsapp

Contato: (71) 99396-9028 / Instagram @muymassa

Pasta em Casa

Macarrão ao molho pesto | Foto: Divulgação

Gastronomia: Italiana

Localização: Rio Vermelho e Alphaville

Horário de funcionamento: Almoço de 11h30 às 15h30 e jantar das 18h às 23h30

Média de preço: R$ 74 a R$ 115

Delivery via ifood

Contato: Telefone: (71) 3334-7232 / Instagram: @pastaemcasa

Oliva

Restaurante Oliva está presente em diversos shoppings de Salvador | Foto: Divulgação

Gastronomia: Italiana

Localização: Salvador Shopping, Shopping Barra, Shopping Bella Vista, Shopping Paralela, Shopping da Bahia

Horário de funcionamento: 11h30 às 22h

Média de preço: R$ 39,90 a R$ 64,90

Delivery via ifood

Contato: Telefone: (71) 3019-0201 / Instagram: @olivagourmet

Alfredo'Ro

Fettuccine Alfredo | Foto: Divulgação

Gastronomia: Italiana

Localização: Barra, Rua Morro Escravo Miguel, Blvd. Atlantic Towers, 1545

Horário de funcionamento: Segunda a domingo das 12h às 22h30

Média de preço: R$ 55 a R$ 350

Delivery via ifood

Contato: Telefone: 71 98814-5660 / Instagram: @restaurantealfredoro

Lotti Cucina

Fettuccine con manzo e funghi secci do Lotti Cucina | Foto: Divulgação

Gastronomia: Clássica Italiana

Localização: Bahia Marina, Comércio ou Salvador Shopping

Horário de funcionamento: Segunda das 19h às 23h e terça a domingo das 11h30 às 23h

Média de preço: R$ 79 a R$ 149

Sem delivery

Contato: Telefone: 71 99992-0698 / Instagram: lotticucina

Cantina Volpi

Spaghetti carbonara | Foto: Divulgação

Gastronomia: Italiana

Localização: Pituba, Ondina, Alphaville e Itaigara

Horário de funcionamento: Segunda a domingo das 11h30 às 23h

Média de preço: R$ 44,30 a R$ 76,60

Delivery via site e ifood

Contato: Telefone: (71) 3013-6677 / Instagram: @cantinavolpioficial

Antique Bistro

Fettuccine do Antique Bistro | Foto: Divulgação

Gastronomia: Brasileira e Italiana

Localização: Santo Antônio Além do Carmo

Horário de funcionamento: Terças a sábados de 12h às 21h e domingo das 12h às 19h

Média de preço: R$ 64 a R$ 92

Sem delivery

Contato: Telefone: (71) 99912-6082 / Instagram: @antiquebistro_

Bottino

Fettuccine do Bottino | Foto: Divulgação

Gastronomia: Italiana

Localização: Praça Brigadeiro Faria Rocha, Rio Vermelho

Horário de funcionamento: Segunda a quinta das 12 às 23h; sexta e sábado de 12h a 00h e domingo de 12h a 22h

Média de preço: R$ 50 a R$ 95

Delivery via ifood

Contato: Telefone: (71) 3012-6085 / Instagram: @bottinos

Isola del Sapori

Prato do Isora del Sapori | Foto: Divulgação

Gastronomia: Italiana

Localização: Rio Vermelho, R. Guedes Cabral, 123

Horário de funcionamento: Terças e quartas das 18h30 às 22h30 e quinta a domingo das 12h às 23h

Média de preço: R$ 49 a R$ 92

Delivery via ifood

Contato: Telefone: (71) 3012-0766 / Instagram: @isolacucinaitaliana

Mamma Jamma

Massa fresca com almondegas do Mamma Jamma | Foto: Divulgação

Gastronomia: Italiana

Localização: Shopping Barra e Shopping da Bahia

Horário de funcionamento: Segunda a domingo das 11h30 às 22h30

Média de preço: R$ 39 a R$ 89

Delivery via site oficial

Contato: Telefone: (71) 2880-0041 / Instagram: @mammapizzeria

Kero Massa

Fusilli do Kero Massa | Foto: Divulgação

Gastronomia: Brasileira e Italiana

Localização: Boca do Rio, Rua Virgidasio Sena, N°16

Horário de funcionamento: Segunda a quinta das 11h às 20 hrs; Sexta e sábado das 11h às 21 hrs; domingo das 11 às 20hrs

Média de preço: R$ 40 a R$ 90

Delivery via whatsapp

Contato: Telefone: (71) 98649-7646 / Instagram: @keromassa_oficial

Cantina Montanari

Gastronomia: Italiana

Localização: Boca do Rio, Av. Dom Eugênio Sales

Horário de funcionamento: Segunda a domingo das 11h às 23H

Média de preço: R$ 42,99 a R$ 150

Delivery via site

Contato: Telefone: (71) 3362-9530 / Instagram: @cantinamontanari

Bella Napoli

Prato do Bella Napoli | Foto: Divulgação

Gastronomia: Italiana

Localização: Caminho das Árvores, Alameda das Espatódeas, 491

Horário de funcionamento: Segunda a domingo das 11h às 23H

Média de preço: R$ 71 a R$ 148

Delivery via site

Contato: Telefone: (71) 3354-1962 / Instagram: @restaurante_bellanapoli

La Pasta Gialla

Carbonara de fumeiro do La Pasta Gialla | Foto: Divulgação

Gastronomia: Clássica Italiana

Localização: Pituba, Rua São Paulo, 488

Horário de funcionamento: Terça a domingo das 12h às 22h

Média de preço: R$ 77 a R$ 100

Delivery via ifood

Contato: Telefone: (71) 3011-6599 / Instagram: @lapastagiallassa

Nonni

Spaghetti do Nonni | Foto: Divulgação

Gastronomia: Italiana

Localização: Itaigara, Max Center - Av. Antônio Carlos Magalhães, 846

Horário de funcionamento: Quarta a domingo de 10h45 às 22h30

Média de preço: R$ 49,90 a R$ 133,60

Delivery via site e whatsapp

Contato: Telefone: 71 99717-0707 / Instagram: @nonnilapasta

Cremonini

Rigatoni do Cremonini | Foto: Divulgação

Gastronomia: Clássica Italiana

Localização: Pituba - R. Alexandre Herculano, 18

Horário de funcionamento: Almoço: 12h - 15h30 | terça a domingo e Jantar: 19h - 23h | terça a sábado

Média de preço: R$ 72 a R$ 150

Sem delivery

Contato: Telefone (71) 99694-2032 / Instagram: @cremoniniristorante