Peixe mais venenoso do mundo é consumido no Brasil e exige cuidado

Baiacu é consumido no Brasil - Foto: Reprodução | Wikipedia Commons

Os brasileiros consumem um tipo de peixe que é altamente venenoso. Trata-se do baiacu (Tetraodontidae), que contém tetrodotoxina, uma toxina altamente letal. Ele está presente nos seus órgãos internos e, se ingerido, pode causar paralisia muscular e morte por asfixia.

A informação foi divulgada pelo Viva Bem, que ressaltou que o alimento é consumido em alguns países, como Japão e Brasil. No país asiático, inclusive, há uma regulamentação para a utilização do alimento.

A publicação reforçou que os tipos de baiacu mais comuns são o arara e o pintado. O primeiro tem uma menor toxicidade e pode ser vendido em mercados de peixe. Já o pintado contém níveis extremamente altos de tetrodotoxina.

A toxina venenosa não é produzida diretamente pelo peixe, mas por bactérias que estão nos órgãos internos, como fígado, ovários e intestinos. Segundo o site, apenas dois gramas da substância podem matar uma pessoa.

Como consumir o peixe com cuidado?

No Brasil, as intoxicações com o baiacu geralmente acontecem por falta de conhecimento sobre os riscos do peixe. A recomendação é de que evitem o seu consumo.

No entanto, é possível uma pessoa comer um baiacu quando bem preparado. A vesícula biliar (ou fel) possui uma quantidade muito alta de tetrodotoxina e pode contaminar toda a carne do peixe. O recomendado é que ele seja retirado de forma bem cautelosa.