Chefs promovem imersão na culinária afro-brasileira na Bahia

Festival do Dendê reúne chefs renovados na Bahia - Foto: Fernanda Maia / @blackrec.av

Se você deseja despertar seus cinco sentidos por meio da culinária ancestral, o Festival do Dendê é o destino ideal. Até o próximo dia 16 de março, a cidade de Camaçari, na Bahia, recebe a 4ª edição do evento, que oferece uma experiência imersiva que une cultura e gastronomia. A programação conta com a participação de chefs renomados, visitas a quilombos e encontros com produtores regionais.

Na quinta-feira (13), jornalistas e influenciadores baianos, incluindo o repórter Vinicius Viana, do Portal MASSA!, viveram a experiência da culinária ancestral na Agrovila Pinhão Manso.

Convidados fazem a lavagem do caroço de dendê | Foto: Fernanda Maia / @blackrec.av

Em uma roda de conversa com a mãe de santo Michele Borges, no terreiro Unzo N’ganga, o grupo aprendeu sobre a ligação do Candomblé Angola com as comidas, acompanhou a preparação de pratos, saboreou as comidas e, literalmente, 'meteu a mão na massa' no processo de produção do dendê e do acarajé.

Valorização da ancestralidade

A professora e idealizadora do festival, a chef Solange Borges, falou sobre a importância da iniciativa na preservação e fortalecimento da cultura e culinária afro-brasileira.

Idealizadora do Festival do Dendê, chef Solange Borges | Foto: Fernanda Maia / @blackrec.av

"Este não é um projeto fácil, enfrentamos muitos desafios, mas somente superando essas dificuldades conseguimos viabilizar nossos saberes e dar visibilidade à nossa cultura. Chegamos à quarta edição com uma temática voltada para a ancestralidade e inovação, fortalecendo a gastronomia e cultura afro-brasileira, valorizando a produção do dendê e destacando sua importância cultural, econômica e histórica. Além disso, conseguimos estimular o empreendedorismo local, especialmente entre mulheres e pessoas negras. Serão cinco dias de programação intensa", comentou.

Chefs convidados

Participando pela segunda vez do Festival Dendê, o chef Rodrigo Brito, também conhecido como Matuto Fire e especialista em churrasco, falou sobre a história ancestral por trás da preparação da carne de fumeiro.

"É um método utilizado desde os nossos ancestrais. As donas de casa cozinhavam em fogões de lenha e fumavam a carne acima do fogo. Os índios também usavam um tipo de fumeiro para conservar suas caças, conhecido como barbacoa. Trouxemos essa experiência para o evento, unindo com o nosso dendê”, explicou após servir o prato no evento.

Já Eliana Dias, chefe executiva do restaurante do Grupo Origem, que começou a cozinhar ainda na pré-adolescência, preparando refeições para seus irmãos, esclareceu o que é a culinária ancestral.

"Pode parecer um termo emblemático, mas trata-se de algo que passa de mãe para filho. É isso que é a ancestralidade: replicar o que vimos nossas mães e avós fazerem. Cada um, dentro de sua cultura, tem sua própria ancestralidade", afirmou.

A chefe ainda explicou detalhes do prato ancestral que preparou no segundo dia do Festival Dendê. "Usei a massa da mandioca, desidratei e fiz o beiju. Recheei com carne de fumeiro preparada por outros chefs. Vi que era possível unir ingredientes que todos pudessem experimentar, utilizando produtos presentes na nossa vivência".

Além de Matuto Fire e Eliana Dias, 4ª edição do Festival do Dendê conta com a participação dos chefs Alex Atala, que comanda o D.O.M. e é o primeiro a ter duas estrelas Michelin no Brasil; Fabrício Lemos e Lisiane Arouca, do Grupo Origem, em Salvador; Katrin e Dante Bassi, do Restaurante Manga; Léo Modesto, do Projeto MANIUA Cozinha; Peu Mesquita, do Lafayette e Vona SSA; Tcris, do Trivial Gourmet; João Victor, docente de gastronomia do SENAC; Idolo Giusti, especialista em Cozinha Ancestral; Lourence Alves, docente da UFBA; Mariana Silva, docente do SENAC; Jônatas Bomfim, pesquisador e mobilizador social; Maiara Luz e Rafael Oliveira, da Oxebah Gastronomia.

Serviço

Evento: 4ª edição do Festival do Dendê

Data: Entre os dias 12 e 16 de março de 2025

Locais: Comunidade Agrovila do Pinhão (dia 12 e 13), quilombo de Cordoaria, Abrantes (dia 14), Horto Florestal, R. Bela Vista - Gleba B (dias 15 e 16), Recanto das Orquídeas, Jardim Limoeiro, Camaçari (dia 16).

Programação: encontro com chefs, experiências gastronômicas, cozinha-show e oficinas, painéis e palestras, vivências na Agrovila Pinhão Manso e Quilombo da Cordoaria, com produção de beiju e encontro com produtoras.

Ingresso: para saber informações, acesse o Instagram do festival (@festivaldodende) ou do Culinária de Terreiro (@culinariadeterreiro).