Antique Bistrô realiza 1ª edição do 'Antique Wine Day'

Festa conta ainda com coquetel produzido no restaurant - Foto: Divulgação

O restaurante Antique Bistrô prepara uma noite especial na próxima sexta-feira, 18: o Antique Wine Day. No evento, acontecerá a degustação de vinhos, queijos, embutidos e produtos artesanais da Chapada Diamantina.

A festa conta ainda com coquetel produzido no restaurante e música ao vivo. "Estamos animados em contar com a presença de parceiros muito especiais em um evento elaborado com carinho pela nossa equipe. Temos certeza que a união de sabores e aromas será um verdadeiro sucesso e agregará valor a esse momento único", diz os realizadores.

O valor do ingresso dá direito ao acesso durante todo o evento, degustação e compra de Vinhos e produtos dos Fornecedores, Participação no Coquetel do Restaurante e Música ao Vivo (sem taxa de Couvert Artístico).