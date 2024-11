Festival de cultura e gastronomia chega a Praia do Forte em dezembro

- Foto: Waldyr Lantyer | Divulgação

Nascido no vilarejo de Praia do Forte, no Litoral Norte da Bahia, o Festival de Cultura e Gastronomia Tempero no Forte, chega a sua 18ª edição, antecipando a estação mais quente do ano, sob o tema "Petiscos e Entradinhas de Verão, com Drinks regionais".

O evento - uma das três principais atrações da região, junto com o São João e o Reveillon, de acordo com pesquisa realizada pelo Ministério do Turismo - , vai acontecer de 5 a 15 de dezembro, exaltando a cultura, o turismo e a gastronomia baiana e brasileira, com a presença de restaurantes e hotéis da Praia do Forte e entorno, como Guarajuba, Imbassaí, Santo Antônio, Lagoa Aruá e outros.