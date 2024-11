Maior festival de cerveja do estado estreia em novembro no Shopping da Bahia

Além da seleção de bebidas, o festival vai reunir diversas opções de gastronomia - Foto: Divulgação

Nos dias 1, 2 e 3 de novembro, Salvador receberá a primeira edição do Brasil Brew Festival, o maior evento cervejeiro já realizado no estado. Com a presença de diversas marcas nacionais, a festa contará com uma variedade de rótulos que promete agradar todos os gostos, além de proporcionar aos visitantes a oportunidade de conhecer as novidades do mercado. O festival será realizado no Estacionamento E do Shopping da Bahia na sexta-feira, das 16h às 22h, e no sábado e domingo, das 11h às 22h.

Com cervejarias artesanais premiadas internacionalmente, o evento contará com a presença de marcas como: Confinada, Nujel’m, Proa, Plenus Beer, Capitânia, Bardo, Artmalte, MinduBier, Milésima, Dragornia, Dogma e Everbrew.

Além da seleção de bebidas, o festival vai reunir diversas opções de gastronomia. Entre os destaques está o churrasco, com cortes especiais de carne e técnicas de preparo que vão proporcionar experiências únicas e saborosas. Com um ambiente familiar, o Brasil Brew Festival também contará com um espaço Kids, projetado para proporcionar diversão para as crianças que estarão no local.

Algumas ações de sustentabilidade também serão destaque no festival.

O Brasil Brew Festival é uma realização dos empresários Saulo Passos e Lara Kertész, conhecidos pela produção de festivais de sucesso como o Fora de Rota, Boa Praça e Pop Up Shop, em parceria com o Shopping da Bahia. Abaixo, confira a programação musical completa do evento:

- 01/11 (SEXTA)

16h: Dj Anderson e a Kombi Lolla

17h30: Banda Terráquea

20h: Faustão



- 02/11 (SÁBADO)

12h: Dj Zilla

15h: Dj Anderson e a Kombi Lolla

17h30: Eric Assmar

20h: Us Beatles

- 03/11 (DOMINGO)

12h: Celso Dutra Blues Band

15h: Bruna Barreto canta Cássia Eller

17h30: Monarka

20h: Amy Reggaehouse