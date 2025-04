Saiba quais são os melhores pratos de Praia do Forte

Filé Malbec venceu na categoria de Prato Principal - Foto: Rone Bravo Fotógrafo

A segunda edição do Festival Praia do Forte com Dendê foi marcada pelo tradicional Concurso Gastronômico "Terra e Mar", uma celebração da culinária baiana que estimula a criatividade dos participantes e destaca os sabores autênticos da região. Integrando o Circuito Gastronômico na Vila de Praia do Forte, a competição avaliou pratos que utilizam ingredientes típicos, exaltando a diversidade e a riqueza cultural da gastronomia local.

A missão de eleger os vencedores ficou a cargo de um júri composto por Dina Rachid, Isaias Neris e Aldo Paulo. Na categoria Entrada, o grande destaque foi o restaurante Sabor da Vila, que conquistou o primeiro lugar com o “Trio Marítimo”. Já o Café do Forte levou o prêmio máximo na categoria Prato Principal com o sofisticado “Filé Malbec”. Para fechar com chave de ouro, a categoria Sobremesa teve como vencedora a criação do Polomar, que encantou os jurados com um Waffle Crocante com Espuma de Caju e Calda de Zabaione.

Consolidado como um dos principais eventos gastronômicos e culturais da Bahia, o Festival Praia do Forte com Dendê reforça a valorização da culinária local e impulsiona o turismo na região. “Estamos muito felizes com o sucesso desta edição e com o reconhecimento dos chefs e restaurantes, que são verdadeiros embaixadores da nossa gastronomia”, afirmou Thaise Costa Pinto, curadora do evento. Ela também destacou a importância do concurso "Terra e Mar" como uma plataforma para promover a gastronomia baiana como patrimônio cultural.

O festival foi encerrado com um jantar especial no Restaurante do Farol, no Projeto Tamar, reunindo os premiados e convidados em uma experiência gastronômica e musical única. A noite contou com apresentações da Sinfônica Garcia D’Ávila, Luciano Afro, Cantor Tuller e Banda Monarka, celebrando a riqueza cultural da Bahia. Durante o evento, Marco Aurélio, diretor regional da Claro para a Bahia e Sergipe, ressaltou a importância do festival para o desenvolvimento da região: “Apoiar iniciativas como essa permite proporcionar experiências inesquecíveis e contribuir diretamente para o fortalecimento do turismo e da economia local.”

Confira os vencedores do concurso "Terra e Mar" 2025:

Entrada

1º lugar – Trio Marítimo do Sabor da Vila | Foto: Rone Bravo Fotógrafo

2º lugar – Ceviche de Caju e Manga – Terroir do Axé

3º lugar – Aperitivo de Picanha Argentina – It’s Restaurante

Prato Principal

1º lugar – Filé Malbec do Café do Forte | Foto: Rone Bravo Fotógrafo

2º lugar – Conchiglione Recheado com Camarões – Sobrado da Vila

3º lugar – Peixe com Crosta de Coco e Risoto de Limão Siciliano – Porto da Lua

Sobremesa

1º lugar – Waffle Crocante com Espuma de Caju e Calda de Zabaione – Polomar

2º lugar – Cocada Queimada e Sorvete de Tapioca – Raízes do Forte

3º lugar – Vulcão Tropical – Delícias da Clarice