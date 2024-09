Dia do Milkshake: 8 lugares e promoções para saborear em Salvador

Salvador tem opções variadas de milkshake para aproveitar - Foto: Reprodução | Freepik

O milkshake é um fenômeno em todo o mundo. Em Salvador isso não é diferente. A bebida, que tem uma variedade de sabores, é muito desejada a qualquer hora do dia, sozinha ou acompanhada de um lanche. E com toda a fama que possui, o shake também conta com uma data só dele.

Criada nos Estados Unidos há mais de cem anos, a saborosa bebida dominou o mundo e passou a fazer parte da rotina de muita gente, combinando o leite com diferentes sabores de sorvete.

Para celebrar o Dia do Milkshake, neste 12 de setembro, o Portal A TARDE preparou uma lista com oito lugares em que é possível desfrutar de uma variedades de sabores da bebida.

Confira opções para aproveitar a data:

Milky Moo

Um dos sabores da Milk Moo, que tem 4 unidades em Salvador | Foto: Divulgação

A marca já possui mais de 430 lojas espalhadas por todos os estados do país e tem um cardápio com mais de 30 criações autorais e exclusivas de milkshakes (inclusive com bebidas alcóolicas).



Entre os mais vendidos da Milky Moo está o Milkshake Pandora (a partir de R$18,00 - 300ml / R$22,00 - 500ml) – feito com sorvete de baunilha, brigadeiro de Leite Ninho, Nutella e Leite Ninho em pó.

Para este 12/09, a empresa lançou uma promoção em que permite o cliente criar o produto com 2 bordas e 2 recheios diferentes. Na capital baiana, a marca pode ser encontrada nos shoppings Paralela, Salvador, Bela Vista e Bahia.

Johnny Joy

Johnny Joy é uma das opções para aproveitar um milk shake gelado | Foto: Divulgação

Outra opção de loja específica de milkshakes é a Johnny Joy, que pode ser encontrada nos Shoppings Salvador e da Bahia. A empresa foi criada em 2016 e tem conseguido alcançar mais lugares no Brasil.



Entre os sabores disponíveis estão o Cookies & Cream (Brigadeiro de Leite Ninho, sorvete de baunilha com biscoito e leite em pó) e Ninho com Morango (Brigadeiro de Leite Ninho, sorvete de baunilha com calda de morango e Ninho em pó).

Para esta quinta-feira, 12, a loja oferece uma promoção especial. O cliente que comprar um shake de 500 ml ganhará outro do mesmo sabor, mas de 300 ml. Os preços do estabelecimento variam entre R$ 19 e R$ 26.

Bravo Burger



Shake de Chocolate com Merengue e Brownie da Bravo Burger Beer | Foto: Gabriel Brawne | Divulgação

A Bravo Burger Beer é conhecida pelo seu cardápio com hambúrgueres, mas também tem opções para os clientes em busca de um milkshake diferente, como o Shake de Pistache (pistache, calda de chocolate e farofa de brownie) ou Shake de Chocolate (chocolate, merengue gratinado, pedaço de brownie e borda de ganache com castanhas). As bebidas custam R$ 30.

O restaurante tem unidades na Pituba, Barra, Alphaville e Shopping da Bahia.

RED

Shake de Paçoca do restaurante RED Burger | Foto: Divulgação

Outra opção para os moradores de Salvador é a RED Burger, que tem quatro sabores de milkshakes: Nutella & Ninho, Oreo, Paçoca e Frutas Vermelhas. As bebidas nas unidades são padronizadas com o tamanho de 300 ml e custam R$ 26,90.

A RED pode ser encontrada na Pituba, Jaguaribe, Rio Vermelho e Barra.

Cazolla

Outra hamburgueria conhecida da cidade, o Cazolla também faz sucesso com seus tipos de milkshakes. São 8 sabores especiais, todos em taças de 300 ml e valores que variam entre R$ 26,90 e R$ 29,90. Um dos destaques é o Milk Cookies & Cream (28,90), que leva Sorvete de Creme, Brigadeiro de Leite Ninho, Oreo e Leite Ninho em Pó.

A loja está presente em Salvador com unidades no Shopping Paralela e no bairro da Pituba.

Jamil Burgers

Com unidade na Vila Caramuru (Rio Vermelho, antigo Mercado do Peixe), o espaço tem três opções de milkshakes no cardápio: Nutella, Doce de Leite e Ninho. Os três podem ser adquiridos na loja e através de delivery com o tamanho de 300 ml.

O restaurante funciona de domingo a quarta (17h às 00h), quinta (17h às 1h) e às sextas e sábados (17h às 2h).

A Cubana

Sorveteria mais antiga de Salvador, criada nos anos 1930, A Cubana tem uma variedade de sorvetes, mas tem milkshakes já característicos, como o Coco Espumante. O tipo é uma mistura de sorvete de coco com leite, para atingir os amantes dos tradicionais sorvetes do local, que tem unidades no Pelourinho, Elevador Lacerda, Pituba, Rio Vermelho e Itaigara.

A sorveteria oferece misturas com qualquer um dos sabores de sorvete que possui no cardápio, além de um produto zero açúcar.

Seven Wonders Café

Estátua de Zeus é um dos shakes da Seven | Foto: Divulgação

A cafeteria tem cinco opções de shakes, para atingir os mais diferentes públicos, são eles: Farol da Barra (chocolate), Farol de Itapuã (morango), Coffee (espresso com sorvete de creme, chantily e chocolate), Estátua de Zeus (espresso, sorvete de creme, Ovomaltine e chantilly) e Pelourinho (Espresso, coco, sorvete de nata, Ovomaltine, chatilly, calda de chocolate e coco ralado).



A loja tem 12 unidades, nos bairros da Graça, Pituba, Paralela, Caminho das Árvores, Ondina e Rio Vermelho.