Albacora Confitada: Tereza Paim ensina receita para Semana Santa; assista

Tereza Paim, proprietária do restaurante Casa de Tereza, em Salvador - Foto: Reprodução | Instagram

A premiada chef Tereza Paim, considerada embaixadora da gastronomia baiana, topou um desafio do PORTAL A TARDE e ensina a fazer um prato prático e barato para compor a ceia da Semana Santa: "Albacora Confitada".

De acordo com a chef, a albacora (thunnus albacares) é um tipo de atum que é comum na costa brasileira. É considerada o atum brasileiro. No Mercado do Peixe, Cidade Baixa, o pescado é encontrado entre R$ 25 e R$30 o quilo.

Para a receita, vai precisar de filés de albacora, azeite, tomilho, pimenta do reino, pimenta doce e pimenta dedo de moça.

Confira o preparo e dicas de acompanhamento:

Quem é Tereza Paim

Tereza Paim dedica seu trabalho e pesquisa aos ingredientes locais, desenvolvendo uma cozinha baiana legitimada pelos saberes e sabores da sua terra, com influências da Espanha, Portugal e Itália. Tereza é proprietária do restaurante Casa de Tereza, em Salvador, e do Boteco da Têtê, ambos no Rio Vermelho.