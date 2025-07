Bahia: cárcere, estupros e gravidez de enteada colocam homem na prisão

Polícia agiu após uma denúncia anônima - Foto: Reprodução / PCBA

Um caso de extrema violência chocou Feira de Santana nesta semana, culminando na prisão de um homem acusado de manter sua família em cárcere privado e cometer abusos sexuais contra duas adolescentes, incluindo sua própria filha. A polícia agiu após uma denúncia anônima que alertava sobre a situação da família, mantida em confinamento dentro de casa.

O suspeito, de 38 anos, usava armas e ameaças para controlar as vítimas, sua esposa, a enteada de 17 anos e sua filha biológica de 11. Investigadores da 1ª Coorpin, com apoio da Catti/Sertão, resgataram as vítimas na quinta-feira, 17, no bairro Subaé. O agressor foi localizado e preso em Arembepe, Camaçari, onde trabalhava em uma construção.

Durante as investigações, descobriu-se que o homem violentava a enteada desde os 13 anos, e a jovem, agora com 17, está grávida dele. A filha de 11 anos também sofria abusos.

Há ainda relatos de que a adolescente era forçada a tomar medicamentos sem prescrição médica, incluindo injeções aplicadas pelo próprio suspeito. A família vivia sob constante terror, impedida de sair de casa, estudar ou ter contato com outras pessoas.

Na residência, a polícia encontrou uma espingarda e duas armas brancas, usadas para intimidar as vítimas. A Justiça determinou medidas protetivas urgentes, incluindo:

Afastamento do agressor do lar;

Proibição de contato ou aproximação;

Encaminhamento das vítimas a serviços de apoio psicológico e social.

A adolescente de 17 anos foi levada ao Hospital Estadual da Criança (HEC) para exames e acompanhamento especializado. Enquanto isso, o acusado permanece preso, aguardando julgamento.