Policial é atingido por granada durante confronto com traficantes

Na ação, um suspeito foi baleado, socorrido para o hospital, mas não resistiu aos ferimentos - Foto: Divulgação | SSP

Um policial militar ficou ferido após uma granada explodir na mão dele durante operação da Rondesp/RMS e da 81ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) realizada no bairro de Portão, em Lauro de Freitas, na tarde desta quinta-feira, 17.

O militar foi socorrido para o Hospital do Subúrbio a bordo de um helicóptero do Grupamento Aéreo da Polícia MIlitar (Graer) e, na sequência, foi regulado para o Hospital Geral do Estado (HGE), onde aguarda por cirurgia.

"Os agentes estavam incursionando e realizando operação na localidade, quando avistou um grupo de homens armados. Com a presença dos policiais, eles invadiram uma casa na tentativa de fuga. Durante o confronto, a granada acabou explodindo na mão do agente. O policial foi rapidamente socorrido para o Hospital do Subúrbio, onde recebeu os primeiros socorros e medicação. Em seguida, foi regulado para o Hospital Geral do Estado (HGE), onde já está internado e passará por uma cirurgia no braço. Apesar do susto, ele passa bem e não corre risco de morte", afirmou o Coronel Taylon, em entrevista à Record Bahia.

Na ação, um suspeito foi baleado, socorrido para o hospital, mas não resistiu aos ferimentos. Além disso, armas e drogas também foram apreendidas.

Operações em Lauro

Na terça-feira, 15, dois integrantes da facção Comando Vermelho (CV) morreram na localidade conhecida como Pé Preto, em Portão, no município de Lauro de Freitas, após entrarem em confronto com a Rondesp RMS.

De acordo com informações da Polícia Militar, durante a operação os suspeitos foram localizados armados e reagiram à presença dos policiais. Houve troca de tiros e ambos foram baleados. Os suspeito foram identificados pelo vulgo "Bob" e "Quiricu". Eles chegaram a ser socorridos para o hospital Menandro de Faria, mas não resistiram aos ferimentos.

Durante a ação, os militares apreenderam:

Metralhadora 9mm de fabricação desconhecida

Revolver calibre 38 Rossi com 04 munições deflagradas e 01 intacta;

20 empedorfs com substancia análoga a crack;

33 Dolões contendo substância análoga à maconha;

01 celular Motorola;

01 celular Samsung;

01 balança de precisão;

01 mochila contendo uma gandola do exército.