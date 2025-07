Passageiro reage e homem é morto a tiros durante tentativa de assalto

Caso aconteceu na manhã desta quinta-feira, 17 - Foto: Reprodução/Redes Sociais

Um homem morreu após tentar assaltar um ônibus na manhã desta quinta-feira, 17, na Ladeira do Cacau, sentido Largo do Tanque, em Salvador. De acordo com informações iniciais, ele foi baleado após um passageiro reagir à ação criminosa. O autor dos tiros fugiu.

O caso ocorreu em um coletivo da linha 0349 (Marechal Rondon x Brotas). Ainda não há informações confirmadas sobre a identidade do suspeito, que tinha cerca de 20 anos e morreu ainda no local, antes da chegada do socorro.

De acordo com a Polícia Militar, agentes da 9ª CIPM foram acionados para averiguar a denúncia de uma tentativa de roubo a um ônibus que transitava na Rua Engenheiro Austricliano, No local, os policiais foram informados de que um indivíduo teria anunciado o assalto dentro do veículo, quando foi alvejado por disparos de arma de fogo. A Polícia Civil investiga o fato.

Devido à ocorrência, a Ladeira do Cacau precisou ser interditada, provocando congestionamentos e atrasos no transporte público da região.