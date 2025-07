Quatro prédios são atingidos por incêndio de grandes proporções no Comércio

Segundo informações preliminares, o incêndio teve início no edifício ao lado do local onde funcionava a empresa "A Lâmpada" - Foto: Luan Julião | Ag. A TARDE

Um incêndio de grandes proporções atingiu quatro prédios na Rua Portugal, no bairro do Comércio, em Salvador, na noite desta quarta-feira, 16. As chamas tiveram início por volta das 23h e ainda persistem na manhã desta quinta-feira, 17. As causas do incêndio ainda são desconhecidas.

Segundo informações preliminares, o incêndio teve início no edifício ao lado do local onde funcionava a empresa A Lâmpada, que já estava interditado devido ao risco de desabamento. As chamas se espalharam e atingiram dois prédios vizinhos, incluindo o Edifício Pernambuco.



De acordo com as primeiras informações, não havia ninguém no imóvel no momento do incêndio e, até agora, não há registro de feridos. Equipes do Corpo de Bombeiros, da Neoenergia Coelba, da Polícia Militar e SAMU estão no local atuando no combate às chamas e garantindo a segurança da área, que também está parcialmente interditada.

| Foto: Ascom | Codesal

Segundo Antônio Figueiredo, engenheiro da Defesa Civil de Salvador (Codesal), a interdição no prédio onde funcionada a empresa A Lâmpada, já estava em vigor por conta de riscos. “Especialmente pela possibilidade de desprendimento de elementos da fachada do último pavimento”.

Sobre como as chamas se espalharam para outros prédios, ele explicou: “A transferência das chamas foi intensa. No sexto andar do prédio onde tudo começou, por exemplo, havia, segundo informações, um depósito de materiais como papel. Mais tarde, o fogo também atingiu o prédio dos fundos, alcançando seus pavimentos superiores”.

Tombamento

Antônio também explicou que após a atuação do Corpo de Bombeiros, será avaliada a possibilidade de tombamento dos outros imóveis atingidos. A ideia é analisar o que pode ser preservado, quantos andares ainda oferecem segurança e quais elementos históricos ou estruturais podem ser mantidos. No caso do Edifício da Lâmpada, já existia uma solicitação para a demolição, total ou parcial, do último pavimento, dada a instabilidade da estrutura.

Sobre as condições climáticas, Figueiredo alertou que, caso ocorram chuvas intensa o cenário pode se agravar. 'Com as paredes agora descobertas, se houver enxarcamento por causa das chuvas, aí sim teremos uma situação crítica', afirmou o engenheiro".

Incêndio comprometeu edifício do CRCBA

O Conselho Regional de Contabilidade do Estado da Bahia – CRCBA informou, em nota, que o incêndio comprometeu as dependências do Edifício Pernambuco, no qual a empresa funciona no quinto andar e que guardavam parte do arquivo físico do Conselho.

"Nesse momento, o Conselho aguarda informações da Defesa Civil sobre o estado do imóvel e possível liberação das autoridades competentes para avaliar os danos causados à estrutura e aos documentos arquivados no local. Tranquilizamos a todos, pois o nosso maior ativo, que é a integridade de nossos colaboradores, não foi atingido. Sobre o imóvel, encontra-se devidamente segurado contra incêndios e não representa maiores prejuízos de ordem financeira.

Após a devida análise sobre os danos ao arquivo, prestaremos informações sobre as medidas que serão adotadas para seguir prestando os melhores serviços possíveis à classe contábil e à sociedade baiana", diz o restante da nota.

Vídeo: