Salvador tem pontos fixos de doação de agasalhos; saiba onde ajudar

Antes de doar, verifique se as peças estão limpas e em bom estado - Foto: Freepik | Divulgação

Com a chegada das temperaturas mais baixas, cresce a mobilização por campanhas do agasalho. Mas a solidariedade não precisa esperar o frio ou ações pontuais. Em Salvador, diversas instituições filantrópicas recebem doações de roupas de frio durante o ano inteiro, contribuindo para o acolhimento de pessoas em situação de vulnerabilidade. A seguir, listamos locais que funcionam como pontos fixos de arrecadação.

Obras Sociais Irmã Dulce (OSID)

Referência nacional em filantropia, as Obras Sociais Irmã Dulce (OSID) recebem uma grande variedade de doações, incluindo agasalhos, roupas de frio e cobertores. As peças são destinadas a pessoas assistidas pelos projetos ou, em alguns casos, comercializadas no bazar beneficente da instituição, com a renda revertida para os serviços de saúde e assistência social.

Endereço: Avenida Dendezeiros do Bonfim, 161 – Bonfim, Salvador (em frente ao Portão 02)

Funcionamento: todos os dias, das 7h às 19h (fechado para almoço das 12h às 13h30)

Aceitam também: aalimentos, produtos de higiene, móveis e eletrodomésticos

Hospital Martagão Gesteira

O maior hospital exclusivamente pediátrico do Norte-Nordeste, o Hospital Martagão Gesteira, também é um ponto fixo de arrecadação de agasalhos. As doações são destinadas tanto para crianças atendidas quanto para os bazares solidários, cujos recursos ajudam na manutenção da unidade.

Endereço: Rua José Duarte, 114 – Tororó, Salvador

Entrega: Almoxarifado central

Horário: Segunda a quinta, das 7h às 16h30; sexta, das 7h às 15h30

Destino das peças: Assistidos e bazar beneficente

Mansão do Caminho

Fundada por Divaldo Franco e referência em assistência social e educação, a Mansão do Caminho aceita doações de roupas o ano inteiro. Os agasalhos arrecadados são direcionados para pessoas em situação de vulnerabilidade atendidas diariamente na instituição.

Endereço: Rua Jayme Vieira Lima, 104 – Pau da Lima, Salvador

CEP: 41235-000

Recebe: agasalhos, roupas em geral, cobertores e peças infantis

Lar Frei Lucas de Moráes

Voltado para o acolhimento de idosos doentes e em situação de abandono, o Lar Frei Lucas sobrevive exclusivamente da solidariedade da população. Roupas de frio, lençóis, toalhas, pijamas e cobertores são muito bem-vindos.

Endereço: Rua Guilherme Marback, 22 – Bonfim, Salvador

CEP: 40.415-160

Aceitam: agasalhos, roupas íntimas, cobertores, travesseiros, roupas de cama e banho

Dica importante

Antes de doar, verifique se as peças estão limpas e em bom estado. Agasalhos rasgados ou com mofo podem não ser aproveitados. Solidariedade também é respeito com quem recebe.