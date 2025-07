Avanço do mar acelera no litoral de Salvador; entenda o fenômeno

Praia da Ribeira - Foto: Raphael Muller / Ag. A TARDE

Calçadas, muros, ciclovias já são vítimas do avanço do mar - ou erosão costeira - em Salvador hoje. Apenas no bairro da Pituba trecho do calçadão da orla já afundou três vezes nos últimos anos (2018, 2020 e 2024).

A Defesa Civil de Salvador (Codesal) ainda não monitora o processo da erosão costeira da cidade por entender que o fenômeno ainda não apresenta riscos iminentes para a população. Porém, o tema já é motivo de atenção e por isso foi contratado um oceanógrafo para investigar o avanço do mar sobre a costa.

“Temos propostas para começar a acompanhar esse movimento, mas ainda não é um trabalho preventivo. Vamos começar a tratar disso e ter planos de ação, evacuação e realocação, mas ainda estamos em nível de estudo”, afirma o Gabriel Pugliese, o oceanógrafo contratado.

Ainda que a capital baiana não lide com cenário drástico de ocorrências, em outros pontos do país, como Atafona no Rio de Janeiro, diversas cidades no Ceará e parte do litoral paulista, as consequências do fenômeno já são percebidas com maior gravidade.

Já foram registradas ocorrências como casas danificadas, comércios e estradas destruídos e realocação de moradores. No bairro da Ribeira, em Salvador, o avanço do mar além de já ter destruído estruturas que dão acesso à praia nos últimos anos - que já foram reconstruídas e estão com novas marcas de deterioração por conta da erosão costeira - também levou ao incidente da explosão em poste, que foi registrada em vídeo em 2023.

Para Bira, dono da Guarderia Beira Mar e morador do bairro há 50 anos dos seus 57, esse fenômeno vem se intensificando no bairro e já é motivo de preocupação.

“É um movimento lento e constante. Eu e meus irmãos já temos em mente que vamos vender a casa dos meus pais aqui no bairro, porque não sabemos como o mar vai estar daqui a 10 ou 20 anos. Tenho visto as consequências desse avanço do mar ao longo dos anos”, comenta. Alguns efeitos da erosão costeira já são percebidos em Salvador, como exemplo a ruptura de contenção marítimas na Pituba, em Amaralina e na Ondina, como lembra o diretor da Codesal, Sosthenes Macedo.

Plano de estudos

O primeiro passo para entender melhor como a erosão costeira atua em Salvador e de que forma prevenir seus efeitos é através do monitoramento das praias.

“Estamos no plano ideal. Se isso for implementado, nosso primeiro passo deve ser monitorar ao longo de mais de um ano todas as praias de Salvador, pra ver o quanto o mar está avançando ao longo do tempo em cada ponto”, indica Gabriel Pugliese, o oceanógrafo contratado. A partir desses dados iniciais serão construídos planos de ação se necessários.

Mar acelera no litoral de Salvador | Foto: Raphael Muller / Ag. A TARDE

Por enquanto, ainda é difícil prever quais as consequências do avanço do mar e da erosão costeira a longo prazo por conta da falta de dados, como explica fonte da codesal.

“A gente precisa ter estudo. A gente precisa ter dados. Podemos chutar várias coisas, mas para saber o que vai acontecer em Salvador e onde precisamos de dados que ainda não temos”, reforça a engenheira civil e coordenadora do Centro de Monitoramento de Alerta e Alarme da Defesa Civil de Salvador (Cemadec), Alana Matos.

Explicação do fenômeno

O avanço do mar no litoral de Salvador - e em todo o mundo - é fruto de uma série de causas, com destaque para o aquecimento global, que traz como consequência uma água mais aquecida e que, por isso, se dilata. Através desse fenômeno o volume de água cresce e se espalha para onde pode, ou seja, as costas.

Outra razão para essa invasão da água do mar é a mudança climática do planeta, que causa também tempestades mais fortes e frequentes, com mais ventos, que culminam em ondas mais altas capazes de chegar onde antes não chegavam e produzir a erosão costeira.

Na praia do Cantagalo, no bairro da Calçada, casas já foram inundadas desta forma. O biólogo com especialização em oceanografia, que atua na área de gestão de ambientes costeiros junto ao curso de oceanografia da Universidade Federal da Bahia (Ufba), Miguel Accioly, demonstra preocupação com os efeitos do fenômeno em Salvador.

“Com o aumento desses empilhamentos de água e das ressacas do mar, você vê o mar avançando sobre o continente numa velocidade maior que o prevista. E aí pode derrubar parede de casa, rua. O afundamento da calçada acontece, porque é retirada a areia debaixo da calçada, então ela afunda. Mas a calçada pode ir embora também, dependendo da ressaca”, afirma.

Vários trechos de Salvador estão suscetíveis a esse fenômeno, porque as avenidas passam por cima da praia, como em Ondina, Amaralina, Pituba, Jaguaribe, são pontos que, conforme Miguel, são considerados críticos por estarem muito próximos do mar.

Ainda que esteja num momento inicial do trato sobre o tema, Alana afirma que o fenômeno entra na lista de assuntos cuja prevenção é relevante.

“Antes mesmo da gente buscar um oceanógrafo, sempre foi um ponto de atenção para o município como um todo. Hoje trabalhamos de forma estratégica para que a construção desse plano resulte em resultados imediatos”, pontua. Sosthenes também aponta a importância dessas iniciativas para o futuro da cidade. “Temos que começar agora a lançar os dados na mesa para discutir esses assuntos. É pensar o daqui a 10, 20, 50 anos”, afirma.