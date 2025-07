Líderes do CV no interior da Bahia são presos em operação em MG

Dupla estava foragida e foi interceptada por equipes da PRF - Foto: Divulgação | MP-BA

Dois líderes do Comando Vermelho (CV) com atuação na cidade de Eunápolis, extremo Sul da Bahia foram capturados nesta quinta-feira, 17, no estado de Minas Gerais, durante uma operação conjunta envolvendo forças de segurança estaduais e federais. A dupla, que estava foragida, foi interceptada por equipes da PRF em uma rodovia mineira. Com os criminosos, foram apreendidas duas submetralhadoras, carregadores e munições.

Os policiais também localizaram imóveis utilizados como esconderijos, onde encontraram mais armas de fogo, drogas, celulares e outros materiais ilícitos. Nesses locais, situados na cidade de Betim (MG), foram presos em flagrante a esposa de um dos líderes e um comparsa.

Os presos são apontados como responsáveis por comandar redes de tráfico de drogas, lavagem de dinheiro, aliciamento de menores e execuções de rivais na região de Eunápolis. Um deles era o principal responsável pela logística de distribuição de entorpecentes da organização criminosa. O outro, líder operacional da facção nos bairros do Gusmão e do Centro, também é investigado por um homicídio qualificado ocorrido em 2019, que vitimou uma criança.

Investigação começou em maio

As investigações que levaram às prisões começaram após uma operação deflagrada no dia 30 de maio deste ano, em Eunápolis. Na ocasião, foram apreendidas drogas, máquinas de cartão, cadernos com anotações, comprovantes bancários, HDs com imagens de câmeras de segurança e rádios comunicadores, todos vinculados à estrutura da organização criminosa.

De acordo com os órgãos envolvidos, os detidos também são investigados por ordenar ataques contra forças de segurança do Estado. As ações fazem parte do esforço integrado para desarticular o núcleo de comando da facção que atua em diversas cidades do Extremo Sul baiano.

Participaram da operação equipes da Força-Tarefa da Polícia Federal em Porto Seguro, da 23ª Coorpin (Polícia Civil), da Companhia de Policiamento Regional Extremo Sul (PM-BA), do Gaeco Sul (MP-BA), da Polícia Rodoviária Federal (PRF-MG), da Polícia Militar de Minas Gerais por meio do Departamento de Inteligência (DINT) e do 2º Batalhão de Policiamento Especializado.

A ação foi resultado de um trabalho de inteligência realizado por equipes da Secretaria da Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), Polícia Federal, Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Rodoviária Federal e Ministério Público estadual.