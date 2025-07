Enfermeiro é encontrado morto dentro de banheiro de hospital na Bahia

Hospital Municipal Rivorge Gonçalves - Foto: Reprodução prefeitura local

Um enfermeiro de 44 anos foi encontrado morto na madrugada desta quarta-feira, 16, dentro do banheiro do Hospital Municipal de Várzea do Poço, município da Bahia.

De acordo com a Secretaria de Saúde local, colegas de trabalho notaram a ausência do profissional durante o plantão e iniciaram uma busca por ele nas dependências da unidade.

Após verificarem diversos setores do hospital, os funcionários chegaram até um banheiro com a porta trancada. Foi necessário arrombar o local, onde Célio já foi encontrado sem sinais vitais.

O corpo foi encaminhado ao Departamento de Polícia Técnica (DPT) da região, onde passará por exames de necropsia. Até o momento, a causa da morte ainda não foi confirmada. Célio Roberto da Cruz Lima completaria mais um ano de vida em três dias.

Prefeito lamenta

O prefeito da cidade, Everson Marcos Matt, conhecido como Dr. Everson (União Brasil), lamentou o falecimento do enfermeiro, classificando a perda como precoce, e manifestou solidariedade à família.

Em nota, a prefeitura destacou o compromisso e a dedicação do profissional com a saúde pública e ressaltou que sua ausência deixa um vazio na comunidade. “Que sua memória permaneça viva entre todos que foram tocados por sua generosidade e profissionalismo”, concluiu o comunicado.