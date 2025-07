Bahia dá largada à temporada de avistamento das baleias-jubarte

Temporada foi lançada na Marina da Penha - Foto: Feijão Almeida/GOVBA

A Bahia subiu no pódio do turismo nacional. Pela primeira vez, o estado lidera o ranking dos destinos mais procurados do Brasil e celebra essa conquista com o início oficial da temporada das baleias-jubarte, lançada nesta quarta-feira (16), em evento promovido pela Secretaria de Turismo do Estado (Setur), no Terminal Turístico Marina da Penha, localizado no bairro da Ribeira, em Salvador.

Só no primeiro semestre de 2025, quase 100 mil turistas desembarcaram por aqui. O número representa um salto de mais de 60% em comparação com o mesmo período do ano passado. Para o vice-governador Geraldo Júnior, esse crescimento tem relação direta com o interesse crescente pelo turismo de natureza, que movimenta a economia e gera novas oportunidades.

“A Bahia segue firme como o principal destino do turismo de natureza no Brasil. Esse movimento traz renda, gera empregos e consolida o nosso litoral como referência global em experiências sustentáveis, como o turismo de observação de baleias”, diz.

E é justamente no período de julho a novembro que as gigantes do oceano dão uma escapada do frio da Antártica rumo às águas mornas do litoral baiano. Aqui, as fêmeas encontram o cenário ideal para dar à luz, amamentar os filhotes e seguir reproduzindo. Só em 2024, Salvador registrou 1.012 ocorrências de baleias, superando os 843 registros do ano anterior. A expectativa para o novo ciclo é ainda maior. Segundo o Instituto Baleia Jubarte, mais de 35 mil animais devem passar pela costa brasileira nos próximos meses.

Com esses números em mãos, o secretário estadual de Turismo, Maurício Bacelar, comemorou os bons resultados e destacou que o governo vem ampliando a oferta de experiências para quem visita a Bahia.

"Aqui tem um rico patrimônio arquitetônico, cultural, histórico e natural. Isso permite que a gente trabalhe com os 52 segmentos do turismo, todos já bem consolidados. Mas o governo não está parado. A gente tem investido pesado na diversificação da oferta, apostando tanto em novos destinos quanto em novas experiências", afirma.

Além disso, o gestor turístico ressaltou a importância das baleias para o calendário turístico do estado, reforçando que os animais fazem parte da identidade baiana. “Se fosse possível perguntar de onde elas são, diriam: ‘Sou da Bahia’. Elas têm dendê no sangue”, completa.

Avistamento consciente

Para garantir que o turismo de observação seja feito com responsabilidade, especialistas reforçaram as orientações de segurança. William Freitas, presidente do Instituto Rede Mar Brasil, destacou que o aumento no número de visitantes torna ainda mais importante o respeito aos limites durante os passeios marítimos. Se ligue nas dicas:

Distância é regra: embarcações e banhistas não devem se aproximar demais. As jubartes são imensas e, por segurança, é preciso manter o limite recomendado;

Nada de provocar: saltos, batidas de nadadeira e mergulhos fazem parte do comportamento natural das baleias. Essas ações não devem ser estimuladas;

Evite o contato em momentos sensíveis: no período de amamentação, as fêmeas ficam mais sensíveis à presença humana e precisam de sossego pra cuidar dos filhotes;

Turismo com consciência: empresas que oferecem passeios precisam seguir as normas técnicas que regulam a observação, com foco na preservação e segurança.

Encalhe

William ainda alerta para possíveis mudanças no comportamento das baleias causadas pelas alterações climáticas, como o aquecimento dos oceanos e o derretimento das calotas polares. Segundo ele, esses fatores podem influenciar diretamente os padrões migratórios da espécie.

Geraldo Júnior, vice-governador, e o secretário estadual de Turismo, Maurício Bacelar | Foto: Feijão Almeida/GOVBA

Já o veterinário Gustavo Rodamilans, coordenador do projeto Baleia Jubarte, em Salvador, explica que o aumento da população de baleias também reflete no crescimento dos registros de encalhes. Segundo ele, cerca de 90% dos casos envolvem animais já mortos, enquanto 10% são de jubartes vivas que chegam às praias. “Muitos encalhes são naturais. Filhotes que se perdem das mães acabam não conseguindo se alimentar. Os adultos geralmente morrem de causas naturais, sem sinais clínicos evidentes”, afirmou.

Em caso de encalhe, de acordo com o gestor, a recomendação é não se aproximar dos animais e acionar imediatamente a organização. O litoral da Bahia é coberto por equipes técnicas da Rede de Encalhes de Mamíferos Aquáticos do Nordeste (REMANE), que atua em conjunto com órgãos como a Polícia Ambiental e o Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (INEMA).

Próximos passos

Além das ações de preservação ambiental, o governo estadual também prepara novas medidas para impulsionar o turismo náutico. Uma das iniciativas em andamento é a concessão de marinas à iniciativa privada, com objetivo de ampliar a infraestrutura voltada a atividades turísticas e esportivas no litoral.