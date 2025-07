Temporada de migração: baleia-jubarte é vista em litoral brasileiro

Nadadeira a vista em pulo da baleia se assemelha a um gesto de aceno - Foto: Instituto Baleia Jubarte

Uma das temporadas mais aguardadas do ano já começou, a chegada das baleias jubartes no litoral brasileiro, e os registros impressionantes dos gigantes marinhos já têm chamado a atenção. No último sábado, 5, uma baleia foi flagrada nadando tranquilamente nas águas de Ipanema, próximo à Ilha Rasa, na Zona Sul do Rio.

O registro foi feito por Gabriel Klabin, com o uso de um drone. Nas imagens, o animal parece interagir com a câmera, e chega até a levantar a nadadeira, o que se assemelha a um gesto de aceno.

Migração das baleias jubarte

As jubartes migram todos os anos da Antártida para águas mais quentes da costa brasileira, onde se reproduzem entre os meses de junho e novembro. O litoral do Rio de Janeiro é uma das rotas dessa jornada, e a presença desses animais tão próximos da cidade torna-se um ponto de observação para especialistas e observadores da vida marinha.

A espécie pode chegar a 16 metros de comprimento e pesar até 40 toneladas. Apesar do tamanho, são conhecidas por seus saltos e comportamentos curiosos, o que atrai turistas e pesquisadores.

Espécie também é vista em vários lugares do litoral baiano como em Salavador, por exemplo | Foto: Instituto Baleia Jubarte

Baleias jubarte no litoral baiano

Na Bahia a observação de baleias jubarte geralmente acontece também entre os períodos de julho a novembro para reproduzirem. Segundo especialistas, cerca de 20 mil baleias passam pelo litoral baiano durante a temporada de reprodução. Alguns destinos como a Praia do Forte, Itacaré e Abrolhos tornam-se pontos turísticos para observação dos gigantes marinhos.

Praia do Forte

Organizados pelo Projeto Baleia Jubarte, do Projeto Tamar, os passeios na Praia do Forte iniciam com uma palestra informativa sobre os hábitos e a conservação das baleias. Os turistas podem ainda escolher realizar o passeio de escuna, lancha ou mesmo de avião.

Itacaré

Já em Itacaré os visitantes podem desfrutar de passeios de barco organizados por diversas agências locais. Esses passeios são geralmente acompanhados por biólogos ou guias especializados que fornecem informações detalhadas sobre o comportamento e a conservação das baleias.

Além dos passeios de barco, Itacaré oferece vários pontos de observação em terra onde é possível avistar as baleias brincando com seus filhotes. Praias e mirantes como a Praia da Concha, Praia do Resende, Praia da Tiririca, Restaurante Mirante Marina (alto da Praia do Costa), Praia da Engenhoca e Itacarezinho são alguns dos locais mais recomendados para esta atividade.

Passeio em Praia do Forte | Foto: Instituto Baleia Jubarte

Abrolhos

Considerado um dos melhores pontos do Brasil para ver jubartes, o entorno do Parque Nacional Marinho dos Abrolhos, no litoral do extremo sul da Bahia, é conhecida pela extrema importância para a manutenção da biodiversidade marinha no Atlântico Sul.

Em pesquisas recentes, cientistas brasileiros indicaram que dos 10 habitats estudados na região, quatro estão praticamente sem cobertura alguma de mecanismos de preservação. O trabalho identificou os pontos de maior biodiversidade e a necessidade de ampliação das áreas de proteção ambiental.