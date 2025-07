Larissa Pavan: sete meses depois, suspeito de matar nutricionista é preso

Apesar da prisão, o delegado informou que as diligências continuam para localizar outros suspeitos - Foto: Reprodução | Redes sociais

Sete meses após a morte da nutricionista Larissa Pavan, atingida por um tiro em dezembro de 2024, em Guarajuba, distrito litorâneo de Camaçari, um dos suspeitos diretos do crime foi localizado e preso pela Polícia Civil nesta quarta-feira, 16.

A informação foi confirmada pelo delegado responsável pelo caso, Anderson Loiola. Ao Portal A TARDE, ele explicou que o suspeito foi identificado a partir da descoberta do carro utilizado no crime.

"Durante diligências realizadas no bairro de Guarajuba, identificamos um veículo como possivelmente utilizado pelos suspeitos no dia do crime. Diante disso, a equipe policial iniciou ações veladas para confirmar se o condutor do veículo era, de fato, um dos envolvidos. Após a devida confirmação, foi dado cumprimento ao mandado de prisão expedido contra o homem, e conseguimos prendê-lo hoje. O preso era um dos ocupantes do carro, mas não foi quem efetuou os disparos", disse o delegado ao portal.

Apesar da prisão, o delegado informou que as diligências continuam para localizar outros suspeitos. Entre eles está o foragido identificado como Marlon. Segundo Loiola, ele chegou a ser ouvido em outro momento e admitiu que atirou, mas fugiu em seguida e, até o momento, não foi localizado.

"Marlon foi o responsável por disparar os tiros que atingiram Larissa. Ele continua foragido. As diligências relacionadas ao caso seguem em andamento, com a autoria do crime já identificada. Outras medidas cautelares estão sendo adotadas com o objetivo de assegurar o completo esclarecimento dos fatos e a captura dos demais envolvidos", afirmou.

A Polícia não informou quantos são os suspeitos envolvidos na ação para "não atrapalhar as investigações".

Dois presos

Em janeiro deste ano, a Polícia Civil prendeu dois homens que também poderiam ter ligação com o crime. No entanto, segundo o delegado, eles não tiveram participação direta, mas apenas "conheciam" os envolvidos e podem ter auxiliado os criminosos. As prisões aconteceram porque ambos já tinham mandados em aberto por outros crimes.

Homem de 55 anos, preso em flagrante por posse ilegal de munições

Idoso de 62 anos, que era alvo de um mandado de prisão por homicídio

O crime

A jovem Larissa Pavan de Assis, de 26 anos, morreu durante um ataque a tiros contra um carro na noite do dia 7 de dezembro, em Guarajuba, destino turístico de Camaçari, cidade na Região Metropolitana de Salvador (RMS). Ela era formada em nutrição e faria aniversário no dia 27 de dezembro.

Segundo a família, Larissa estava acompanhada dos três irmãos, que não foram atingidos. O motorista do veículo, que prestava serviço por aplicativo para a família, foi ferido por estilhaços nas pernas, levado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Monte Gordo e recebeu alta hospitalar.

As investigações revelaram que o suspeito efetuou os disparos após uma tentativa frustrada de ultrapassagem.

Irritado com o veículo das vítimas, que trafegava em baixa velocidade, ele — dirigindo em alta velocidade — reagiu de forma violenta. No momento do ataque, Larissa e o motorista de aplicativo, Valdiney Araújo da Paz Júnior, que também ficou ferido, retornavam de um passeio.