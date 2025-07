Efetivo da PM-BA fecha cerco na Engomadeira após atentado a delegado

Ao longo do dia serão cumpridos mandados judiciais - Foto: Divulgação | PMBA

Acontece nesta quinta-feira, 17, mais uma edição da Operação Força Total onde há uma mobilização das polícias militares de todo o Brasil em ações coordenadas de reforço ao policiamento ostensivo.

Na Bahia, todo o efetivo da Polícia Militar (PMBA) será empregado em ações preventivas e repressivas, com foco na ampliação da presença policial, no combate à criminalidade e na promoção da segurança pública. Unidades convencionais, táticas e especializadas atuam de forma integrada, com o suporte de tecnologias e informações de inteligência que potencializam os resultados.

Em coletiva de imprensa, o comandante-geral da PMBA, Antônio Carlos Silva Magalhães, detalhou como vai acontecer a operação, pontuando que o efetivo vai atuar na áreas sensíveis de Salvador e em todo o estado da Bahia.

"As polícias militares do país inteiro fazem operação neste dia. Resultados, volto a dizer, são muito positivos no que diz respeito a apreensão de armas, tirando de circulação, apreensão de drogas e evitar brigas entre grupos criminosos, fazendo com que eles respeitem efetivamente o Estado e a polícia que está presente, em nome do Estado, fazendo a força acontecer", pontuou.

Magalhães também ressaltou que a operação de hoje visa dar uma resposta ao atentado que deixou o delegado Jean Fiúza, titular da Delegacia de Furtos e Roubos (DRFR), ferido no braço na segunda-feira, 14.

"[...] Desde aquele dia intensificamos o policiamento nessa região e vamos ficar por tempo indeterminado. Mas não estamos somente nessa região. Estamos fazendo na polícia militar toda, em todos os rincões do estado da Bahia", disse. O comandante esclareceu ainda que há efetivos no Nordeste de Amaralina, São Cristóvão e em outras áreas em que tenha acontecido algum tipo de ocorrência.

"Nós pegamos como foco as áreas que tem maior número de problemas e vamos dar ênfase a essas áreas". O comandante lembrou que parte do efetivo vai utilizar as câmeras corporais, em especial a 23ª CIPM, que cuida da policiamento no bairro da Engomadeira.

Durante todo o dia, serão realizadas abordagens, incursões em áreas sensíveis e cumprimentos de mandados judiciais, garantindo mais tranquilidade à população baiana e aos turistas, com uma atuação baseada na presença e na proximidade.