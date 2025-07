Rede de tráfico de armas e drogas é desarticulada em Feira de Santana

- Foto: Ilustrativa

Na manhã desta quinta-feira, 17, uma operação conjunta do Ministério Público da Bahia (MPBA) e da Polícia Civil resultou na prisão de duas pessoas no município de Feira de Santana. A ação faz parte da segunda fase da “Operação Skywalker”, que visa desmantelar uma organização criminosa envolvida no comércio ilegal de armas de fogo, munições, além de tráfico de drogas.

Executada pelo Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas e Investigações Criminais (Gaeco), em colaboração com o Departamento de Repressão e Combate à Corrupção, ao Crime Organizado e à Lavagem de Dinheiro (Draco/LD), a operação busca enfraquecer uma estrutura criminosa de atuação regional, interestadual e com vínculos com facções de alcance nacional.

De acordo com as investigações, o grupo criminoso mantém uma atuação estruturada e permanente, praticando diversos crimes relacionados ao tráfico de drogas e ao comércio ilegal de armas. Ao todo, 32 pessoas estão sendo indiciadas pelos crimes, entre elas uma advogada que desempenhava papel de facilitadora financeira do grupo.

A denúncia aponta que a advogada utilizava sua condição profissional para validar transações financeiras ilícitas, atuando como uma verdadeira gestora de recursos ilegais e organizando a logística financeira da organização. Ela teria exercido papel estratégico na estrutura criminosa, beneficiando-se de sua profissão para conferir aparência de legalidade às operações.

As autoridades continuam as investigações para desarticular completamente a rede e responsabilizar todos os envolvidos na atividade criminosa.