Justiça nega remoção de vídeo de “chá revelação” que expôs traições

Mulher revela traição em vídeo para toda família - Foto: Reprodução

O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJRS) negou, nesta terça-feira, 15, o pedido de urgência feito por Rafael Eduardo Schemmer para remover vídeos e publicações nas redes sociais relacionados ao “chá revelação” em que foi acusado publicamente de traição por sua esposa, Nátalia Knak.

O juiz João Gilberto Engelmann, da Comarca de Ibirubá, considerou inviável a retirada do conteúdo, destacando que as mídias já circulam amplamente e que não é possível frear todas as informações divulgadas.

"Não é possível, frente ao cenário apresentado, refrear toda a informação acerca dos fatos em todos os veículos de comunicação, notadamente nas redes sociais, nas quais as mídias originalmente veiculadas pela parte ré já possuem abrangência capilarizada", disse o juiz.



Schemmer alegou exposição e pediu a exclusão imediata de todos os materiais, incluindo vídeos, fotos e memes. O juiz, no entanto, observou que o próprio autor já se manifestou publicamente e que eventuais excessos da esposa devem ser avaliados no decorrer do processo, não justificando uma medida urgente neste momento.

Entenda o evento

A mulher reuniu a família toda para anunciar, e, na gravação é visível a animação das pessoas, uma mulher até cogita a chegada de um bebê do casal. Até Natália começar a expor as traições do marido, inclusive um filho com outra mulher, com quem, de acordo com Natalia, ele vivia um relacionamento de cerca de um ano.

A mulher ainda confronta o marido, porém ele não reage, seguindo calado sem negar os fatos apresentados. Além disso, ela confronta a sogra, que a chamou de “feia e bagunceira”, durante troca de mensagens com o marido, as quais ela teve acesso.

Além disso, a mulher imprimiu e expôs as mensagens que viu no celular do marido, além de fotos dele com a amante, as espalhando pelo chão da casa onde a família estava reunida. Veja o vídeo: