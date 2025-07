Polícia ocupa Engomadeira e Tancredo Neves após ataque a delegado

Reforço da polícia permanece ativo em todas as áreas - Foto: Reprodução / Polícia Militar

Uma grande ofensiva das forças de segurança marca esta quinta-feira, 17, em Salvador e na Região Metropolitana, com foco principal nos bairros da Engomadeira, Tancredo Neves, Narandiba e Estrada das Barreiras. As ações fazem parte da Operação Força Total, realizada de forma coordenada em todo o Brasil pelas Polícias Militares, e também da nova fase da Operação Dominus Areae, da Polícia Militar da Bahia (PMBA).

Bairros interligados e alvo de facções

Na capital baiana, o cerco aos bairros estratégicos começou ainda nas primeiras horas do dia. Os quatro bairros citados foram ocupados por tropas especializadas, unidades táticas, equipes convencionais e suporte aéreo do Graer. A movimentação integra uma ação de "sufocamento total" contra o crime organizado, em especial contra facções com forte presença nessas localidades, como o Comando Vermelho, predominante na Engomadeira.

A escolha desses bairros tem como base sua interligação geográfica, que permite a movimentação de criminosos por acessos internos. Em Narandiba, Estrada das Barreiras, Tancredo Neves e principalmente na Engomadeira, os policiais atuam para cortar essas rotas e desarticular a atuação de grupos armados.

Reação ao atentado contra delegado

A intensificação das operações ocorre também como resposta direta ao ataque contra a equipe da Polícia Civil na última segunda-feira, 14, quando o delegado Jean Fiúza, titular da Delegacia de Furtos e Roubos (DRFR), foi baleado durante o cumprimento de mandados de prisão na Engomadeira. Os policiais foram surpreendidos por criminosos armados em meio a uma festa paredão. Na ocasião, uma mulher também ficou ferida e um ambulante morreu.

“Desde aquele dia intensificamos o policiamento nessa região e vamos ficar por tempo indeterminado. Mas não estamos somente nessa região. Estamos fazendo na Polícia Militar toda, em todos os rincões do estado da Bahia”, afirmou o comandante do policiamento, coronel Magalhães.

Desde segunda-feira, ao menos seis pessoas foram presas na Engomadeira. Dois dos detidos estão diretamente envolvidos no ataque que deixou o delegado ferido. Outros quatro suspeitos foram capturados em diferentes fases das operações, sendo três deles presos na tarde de quarta-feira, 16, durante uma ação da Polícia Civil, e um quarto preso na terça-feira, 15, ao ser abordado e constatado um mandado de prisão em aberto por tráfico de drogas.

Barricadas desmontadas em Tancredo Neves

Em Tancredo Neves, o dia foi marcado pela destruição de barricadas erguidas por criminosos para impedir o acesso de viaturas policiais. Móveis como sofás, cadeiras e até geladeiras eram usados para bloquear vias e corredores internos. A operação contou com apoio da Guarda Civil Municipal, da Transalvador, que empregou guinchos e tratores e também de unidades do policiamento rodoviário e aéreo.

Outras áreas com policiamento reforçado

A Operação Dominus Areae, iniciada nesta quinta-feira e com duração até a madrugada de segunda-feira (21), também prevê reforço no policiamento em outras áreas de Salvador, como o Complexo do Nordeste de Amaralina, onde há histórico de atuação do Comando Vermelho e no bairro de São Cristóvão. Na Região Metropolitana, a cidade de Dias d’Ávila é alvo de ações intensificadas, onde, segundo informações preliminares, um suspeito morreu durante confronto.

Com a atuação conjunta de diferentes forças, entre elas o policiamento especializado, equipes de inteligência e unidades táticas, as operações visam ampliar a presença do Estado em áreas vulneráveis, combater o tráfico de drogas e retomar o controle de territórios tomados por facções.

As rondas seguem com uso de drones para monitoramento noturno, abordagens em pontos estratégicos e patrulhamento reforçado em corredores viários e locais de grande circulação de pessoas e veículos.