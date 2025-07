Corpo de homem é encontrado boiando no Dique do Tororó

- Foto: Luan Julião | Ag. A TARDE

O corpo de um homem de aproximadamente 50 anos foi encontrado boiando, na manhã desta quarta-feira, 16, no Dique do Tororó, centro de Salvador. Reinaldo de Oliveira foi identificado pelo irmão e não tinha sinais de perfuração de balas no corpo.

Informações preliminares apuradas pela equipe de reportagem do portal A TARDE no local, dão conta de que Reinaldo estava vestindo calça e casaco e foi visto próximo aos "pedalinhos", às margens da Arena Fonte Nova.

O corpo de Reinaldo foi retirado por uma equipe dos Bombeiros. As polícias Civil e Técnica também estiveram no local e levaram a vítima para o DPT. O irmão de Reinaldo acredita que provavelmente a causa da morte foi afogamento, mas acompanhou a equipe até o Instituto Médico Legal (IML).