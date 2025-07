Taxa de 50% dos EUA preocupa Fecomércio-BA: “Medida incompreensível”

No primeiro semestre de 2025, as exportações do Brasil para os EUA totalizaram US$ 20 bilhões - Foto: © Embaixada dos EUA | Divulgação

Após decisão dos Estados Unidos de taxar os produtos brasileiros importados em 50%, a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado da Bahia (Fecomércio - BA) se pronunciou dizendo acompanhar com preocupação a medida tomada pelo governo norte-americano. A medida deve começar a valer a partir de 1º de agosto.

Para a Fecomercio-BA, trata-se de uma medida de grande relevância, com potencial para impactar de forma significativa as relações comerciais entre os dois países, representando, na avaliação da Entidade, uma perda para ambos os lados, afetando especialmente o comércio e os consumidores.

“Do ponto de vista econômico, a medida revela-se incompreensível, considerando o histórico de desequilíbrio nas relações de troca, tradicionalmente favoráveis aos Estados Unidos, que exportam mais ao Brasil do que importam. Essa distorção de fundamentos cria entraves às negociações, uma vez que não se observa uma condição clara a ser debatida numa mesa de negócios”, diz o consultor econômico do Sistema Comércio BA, Guilherme Dietze.

“É um equívoco permitir que interesses ideológicos se sobreponham às relações econômicas, sobretudo diante de um histórico de cooperação sólida e respeitosa entre os dois países. Caso a taxação adicional seja efetivada, produtos brasileiros — em especial commodities — poderão perder competitividade no mercado norte-americano. Isso poderá acarretar desinvestimentos e demissões em diversas regiões do país, incluindo a Bahia”, pontuou o presidente do Sistema Comércio BA, Kelsor Fernandes.

Prejuízos para a Bahia

A Bahia deverá sofrer impactos diretos nas exportações de cacau, derivados de petróleo e pneus — produtos que compõem parcela expressiva da pauta comercial baiana. Ademais, os efeitos da medida se estenderão a médio e longo prazo, pressionando preços e afetando toda a cadeia econômica, com consequente redução de renda e do poder de compra da população.

No primeiro semestre de 2025, as exportações do Brasil para os EUA totalizaram US$ 20 bilhões (R$ 111 bilhões na conversão atual). Um aumento de 4,4% em relação ao mesmo período de 2024.

Desta quantia, cerca de US$ 560 milhões (R$ 3,1 bilhões) são da Bahia. O estado é o 10º na lista das unidades da federação que mais enviaram produtos para o mercado norte-americano durante o período.

Segundo dados do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, a Bahia é o segundo do Nordeste com maior volume de negócios com os EUA, perdendo apenas para o Ceará, que contabilizou US$ 570 milhões, e seguido do Maranhão, que registrou US$ 340 milhões.

Entenda tarifa de 50% imposta ao Brasil

A medida surge como uma forma de retaliação ao país devido ao julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), réu na trama dos atos golpistas, no Supremo Tribunal Federal (STF).

“A forma como o Brasil tem tratado o ex-presidente Bolsonaro, um líder altamente respeitado em todo o mundo durante seu mandato, inclusive pelos Estados Unidos, é uma vergonha internacional”, inicia o texto de Trump.

Na mensagem, o norte-americano considera a relação comercial entre os país como desequilibrada e “longe de ser recíproco”. Nesse sentido, o presidente diz ser necessário o afastamento com o Brasil.

“Entenda que os 50% são muito menos do que seria necessário para termos igualdade de condições em nosso comércio com seu país. E é necessário ter isso para corrigir as graves injustiças do sistema atual”.