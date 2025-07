Bahia já sente impacto do tarifaço de Trump ao Brasil

Terminal de Contêineres de Salvador. - Foto: Joá Souza | Ag. A TARDE

Embora entre em vigor apenas no dia 1º de agosto, a aplicação da tarifa de 50% nos produtos brasileiros importados aos Estados Unidos, já gera impactos em setores da economia.

Bahia, Ceará e Pernambuco concentram a maior parte dos contêineres de pescados retidos desde a última quinta-feira, 10, após importadores norte-americanos suspenderem os embarques diante da incerteza comercial.

Com a medida, as exportações brasileiras de pescados para os Estados Unidos estão temporariamente paralisadas. O transporte marítimo leva, em média, três semanas até o país, o que significa que os produtos enviados agora chegariam ao destino já sob a nova taxação.

Segundo a Associação Brasileira das Indústrias de Pescados (Abipesca), ao menos 1.500 toneladas de peixes e frutos do mar deixaram de ser embarcadas desde o início do impasse.

Preocupação

Em nota publicada após o presidente americano Donald Trump anunciar a elevação tarifária, a Abipesca afirmou que a medida terá um impacto significativo, afetando diretamente as atividades industriais de produtos aquícolas e ocasionando perdas significativas no setor de pescados do Brasil.

Atualmente o mercado norte-americano representa 70% das exportações brasileiras de pescados e mais de US$ 240 milhões de dólares, envolvendo milhares de empregos diretos e indiretos, inclusive afetando pescadores artesanais e a aquicultura familiar.

Sobre o tema, a Abipesca destaca a importância de o governo brasileiro priorizar a abertura do Mercado Europeu como alternativa às exportações de pescados. “A morosidade dessa tratativa, em momentos como este, demonstra a importância de reduzir a dependência de mercados específicos para o pescado brasileiro”, diz a entidade.

Entenda tarifa de 50% imposta ao Brasil

A medida surge como uma forma de retaliação ao país devido ao julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), réu na trama dos atos golpistas, no Supremo Tribunal Federal (STF).

“A forma como o Brasil tem tratado o ex-presidente Bolsonaro, um líder altamente respeitado em todo o mundo durante seu mandato, inclusive pelos Estados Unidos, é uma vergonha internacional”, inicia o texto de Trump.

Na mensagem, o norte-americano considera a relação comercial entre os país como desequilibrada e “longe de ser recíproco”. Nesse sentido, o presidente diz ser necessário o afastamento com o Brasil.

“Entenda que os 50% são muito menos do que seria necessário para termos igualdade de condições em nosso comércio com seu país. E é necessário ter isso para corrigir as graves injustiças do sistema atual”.