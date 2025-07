Ambulantes dizem terem sido expulsos de feira pelo prefeito de Jequié

Zé Cocá (PP), prefeito de Jequié - Foto: Divulgação

Ambulantes da 'Feira da Troca', em Jequié, Vale do Jiquiriçá, acusam o prefeito Zé Cocá (PP) de terem sido expulsos do local. A ordem de desocupação, de acordo com a denúncia, teria vindo sem aviso prévio, dada pelo gestor municipal aos trabalhadores.

Um dos ambulantes disse que o secretário de Serviços Públicos, afirmou na última sexta-feira, 11, que as construções no local já teriam inicio brevemente, e o prazo de saída teria que ser "imediato"

Mudança questionada

A Feira da Troca estava localizada na área do Centro de Abastecimento do município, às margens do Rio Jequiezinho, a qual é usada por pessoas, as quais comercializam produtos eletrônicos, eletrodomésticos, entre outros itens. Os comerciantes se dizem insatisfeitos com o novo local.

"A Prefeitura que abrigar a gente em um local distante do Centro de Abastecimento, onde não tem movimento de pedestres e carros. Não é um bom local para vendas". disse um dos ambulantes.

Outro ambulante se queixa da falta de infraestrutura no novo local.

"Instalaram equipamentos em péssima situação de conservação no local, além de não contar com sanitários. Não vamos ter onde fazer as necessidades", questionou.

Em nota, a Prefeitura de Jequié diz que realizou a desocupação da área anteriormente utilizada pela chamada “Feira do Rolo”, com o objetivo de dar continuidade às obras de implantação do novo estacionamento do Centro de Abastecimento Vicente Grilo (CEAVIG). Foi ainda disponibilizada uma nova área para a permanência das atividades, No local, a Prefeitura providenciou a instalação de dois toldos, garantindo melhores condições de funcionamento e proteção contra as intempéries climáticas.

Diz ainda que a ação visa organizar o espaço urbano, assegurar mais segurança e conforto aos frequentadores e trabalhadores, além de permitir o avanço de importantes obras para a cidade.