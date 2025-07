Mudança do VAR em jogo do Bahia seguirá em jogos da Conmebol

Cabine do VAR foi instalada no setor leste da Arena Fonte Nova - Foto: Reprodução | Redes Sociais (@profribas)

O árbitro Andrés Matonte foi auxiliado pelo VAR a revisar a expulsão do meia Everton Ribeiro nesta terça-feira, 16, fez o famoso sinal do VAR com as mãos e correu para o monitor que estava... do lado leste da Fonte Nova? A partir de agora, o aparelho estará posicionado do lado oposto ao banco de reservas para dar maior conforto aos juízes em competições da Conmebol.

A mudança foi testada pela primeira vez no empate em 0 a 0 entre Bahia e América de Cali, logo no início do jogo. Na ocasião, o árbitro uruguaio foi chamado para revisar um possível pênalti a favor do Tricolor, apesar da infração não ter sido sinalizada após minutos de análise.

"Com a mudança da Área de Revisão de Arbitragem (RAA), buscamos proporcionar melhores condições de trabalho para a equipe de arbitragem, para que possam tomar suas decisões com a maior serenidade e imparcialidade, em conformidade com as Regras Claras, uma das políticas mais importantes da Conmebol", comentou Enrique Cáceres, presidente do Comitê de Árbitros da entidade.

Os testes da alteração também entraram em ação no empate em 0 a 0 entre Central Córdoba e Cerro Largo e na goleada de 4 a 0 do Independiente de Valle sobre o Vasco da Gama.

"Esta modificação será feita conforme permitido pelo protocolo do VAR e desde que a infraestrutura do estádio permita. A mudança envolve a colocação do RAA no lado oposto dos bancos de reservas, ou seja, em uma área com menor circulação operacional e menor presença de comissão técnica e jogadores durante a partida", escreveu a Conmebol.

Cabine do VAR | Foto: Reprodução

Além da revisão do possível pênalti para o Bahia, o árbitro se dirigiu ao monitor para analisar a expulsão do meia Everton Ribeiro. O camisa 10 recebeu o cartão vermelho após cotovelada em José Cavadía e terá que cumprir suspensão no jogo de volta dos playoffs da Sul-Americana.