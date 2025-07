Fogo? Mais de 1.800 pés de maconha são destruídos pela PM na Bahia

Curaçá fica no norte da Bahia - Foto: Reprodução / Polícia Militar

Uma nova ofensiva da Polícia Militar resultou na erradicação de aproximadamente 1.850 pés de maconha na zona rural de Curaçá, município localizado no norte da Bahia. A operação foi realizada por equipes da 45ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM), na tarde desta quinta-feira, 17, na localidade conhecida como Angico.

Os agentes realizavam ações de patrulhamento com foco no combate ao tráfico de drogas quando localizaram a roça de cannabis. Todo o cultivo foi incinerado no local, sendo colhida uma amostra do entorpecente, encaminhada à Delegacia de Polícia Civil para as providências legais. Nenhum responsável pela plantação foi encontrado ou detido.

Essa foi a terceira grande plantação desmantelada pela PM no município em menos de quatro meses. Em 26 de junho, policiais da mesma companhia já haviam destruído cerca de 5.400 pés da droga na região de Pedra Branca. Na ocasião, também não houve registro de prisão.

Já em março deste ano, a maior apreensão do período foi registrada: mais de 20 mil pés de maconha foram localizados na Ilha Redonda de Cima, também na zona rural de Curaçá. A operação contou com apoio da Companhia Independente de Policiamento Especializado (Cipe Caatinga), e resultou na eliminação de duas grandes plantações. Mais uma vez, nenhum suspeito foi preso.