Operação Força Total destrói barricadas em Tancredo Neves e Narandiba

Mais uma edição da Operação Força Total aconteceu na quinta-feira, 17, em todo o estado da Bahia pela Polícia Militar. As ações tiveram foco na retirada de obstáculos urbanos, no cumprimento de mandados e no fortalecimento da segurança em bairros de Salvador, da RMS e do interior.

Em Salvador, a atuação foi direcionada a regiões com impacto direto na rotina da população. Em Tancredo Neves e Narandiba, equipes realizaram a remoção de barricadas que interferiam na mobilidade urbana e no acesso de moradores e serviços públicos.

Outro ponto de atenção foi o bairro da Engomadeira, onde o delgado Jean Fiúza sofreu um atentado e acabou atingido no braço, que recebeu um forte esquema de segurança desde as primeiras horas do dia, assim como localidades da Região Metropolitana de Salvador. Nessas áreas, a presença da PM será mantida com o apoio da Operação Dominus Areae, garantindo a continuidade do policiamento com foco na tranquilidade da comunidade.

Nesta edição, a operação resultou na apreensão de 40 armas de fogo, em 37 prisões em flagrante, 10 mandados de prisão cumpridos, 42 apreensões de drogas e 11 veículos com restrição de furto/roubo recuperados.

Mais de mil armas de fogo apreendidas, 3 mil ocorrências com apreensão de drogas retiradas das ruas e cerca de 700 veículos com restrição de furto ou roubo recuperados. “A cada edição, ouvimos mais a sociedade, ajustamos nossa estratégia e intensificamos nossa presença nos locais onde ela é mais necessária. O efeito é direto: mais tranquilidade, mais confiança da população e menos espaço para a criminalidade”, avaliou o comandante-geral da PMBA, coronel Magalhães.